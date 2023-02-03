Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 1 milyon fidan dağıtımı başladı

"Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Kapsamında Fidan Dağıtım Projesi'' kapsamında Orman Fidanlık Şefliği içerisinde bulunan sera alanında düzenlenen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, protokol üyeleri ile çiftçiler katıldı. Fidanlık alanında çiftçiler ile bir araya gelen Vali Demirtaş, Artuklu ilçesi Akbağ, Cevizpınar, Dara, Elmabahçe, Eryeri, Eskikale, Hamzabey, Kabala, Nur, Savurkapı, Tandır, Yalım, Yayla, Yaylabaşı Mahallerinden çiftçilerle bir araya gelerek sohbet etti. Vali Demirtaş daha sonra çiftçilere, fidanlık alanında yetiştirilen fidanlardan dağıttı. Dağıtımın yapıldığı birinci gün toplam 41 çiftçiye 13.155 adet bıttım fidanı dağıtımı gerçekleştirilecek. Vali Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini anımsatarak bu yılda 700 bin bıttım, 200 bin zeytin ve 100 bin badem fidanı dağıtımı gerçekleştireceklerini kaydetti. Kendi ürettikleri fidanlardan çiftçilere dağıttıklarını söyleyen Vali Demirtaş, ''Burası yaklaşık 100 dekar büyüklüğünde bir alan. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü olarak ortak bir proje hazırladık. Burada fidanları tohumundan fidan olana kadar tüm evlerinde bizim arkadaşlarımız çalışıyorlar. Amacımız burayı daha modern bir hale getirerek her yıl fidan üretmek" dedi.