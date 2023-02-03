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    Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 1 milyon fidan dağıtımı başladı

    Mardin Büyükşehir Belediyesi ile il Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Kapsamında Fidan Dağıtım Projesi’’ kapsamında birinci etap fidan dağıtımı başladı.

    1 milyon fidan dağıtımı başladı

    "Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Kapsamında Fidan Dağıtım Projesi'' kapsamında Orman Fidanlık Şefliği içerisinde bulunan sera alanında düzenlenen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, protokol üyeleri ile çiftçiler katıldı. Fidanlık alanında çiftçiler ile bir araya gelen Vali Demirtaş, Artuklu ilçesi Akbağ, Cevizpınar, Dara, Elmabahçe, Eryeri, Eskikale, Hamzabey, Kabala, Nur, Savurkapı, Tandır, Yalım, Yayla, Yaylabaşı Mahallerinden çiftçilerle bir araya gelerek sohbet etti. Vali Demirtaş daha sonra çiftçilere, fidanlık alanında yetiştirilen fidanlardan dağıttı. Dağıtımın yapıldığı birinci gün toplam 41 çiftçiye 13.155 adet bıttım fidanı dağıtımı gerçekleştirilecek. Vali Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini anımsatarak bu yılda 700 bin bıttım, 200 bin zeytin ve 100 bin badem fidanı dağıtımı gerçekleştireceklerini kaydetti. Kendi ürettikleri fidanlardan çiftçilere dağıttıklarını söyleyen Vali Demirtaş, ''Burası yaklaşık 100 dekar büyüklüğünde bir alan. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü olarak ortak bir proje hazırladık. Burada fidanları tohumundan fidan olana kadar tüm evlerinde bizim arkadaşlarımız çalışıyorlar. Amacımız burayı daha modern bir hale getirerek her yıl fidan üretmek" dedi.



    KADIN KONUK EVİ PROJESİNİN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
    Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çalışmaları başlayan Kadın Konuk Evi Projesinde incelemelerde bulundu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şiddete maruz kalan kadınlara sahip çıkmak ve onları korumak amacıyla merkez Artuklu ilçesinde Kadın Konuk Evi Projesi'ni hayata geçirmek için tamamladığı projenin çalışmalarına başladı. Proje kapsamında; fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre barınabilecekleri yatılı sosyal hizmeti alabilecekler. 770 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek proje, 590 metrekare oturma alanına sahip.



    KATI ATIKLARDAN BİR YILDA 18.000 MW ELEKTRİK ELDE EDİLİYOR
    Mardin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonunda kurulan Biogaz Tesisinde, yılda 18.000 mw enerji, şehrin aydınlatılmasına aktarılıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kentte günlük 400 ton evsel atıkları 600 bin metrekare alan üzerine kurulu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bir araya getiriyor. 2020 yılında yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Biogaz Enerji Üretim Santralinde, 3. gaz jeneratörünün kurulumu da tamamlandı. Kurulu gücü 4.5 MW kapasitesine çıkarıldı.



        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN DERİK İLÇESİNİ GÜZELLEŞTİRECEK PROJE
        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde başlatmış olduğu sokak sağlıklaştırma projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Fizik gerçekleşme oranı yüzde 90'a gelen proje bittiğinde ilçeye ayrı bir hava katacak.



        Kızıltepe ve Mazıdağı ilçeleri üzerinden Diyarbakır'a geçiş güzergahı üzerinde bulunan, tarihi geçmişi ve zeytin bahçeleri ile birçok medeniyetin izlerini taşıyan Derik ilçesinin, güzelleşmesi ve yarınlara aktarılması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmaları, tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90 olan proje kapsamında 90 binada dış cephe boyama, 900 metrekare cephe sıva, 850 metrekare taş duvarlarda derz, 1250 metrekare kolon ve saçaklarda ahşap renkli kompozit kaplama yapıldı. 250 iş yerinin bilgilendirme tabelası, 320 otomatik çelik kepenk, 150 camekan ve 110 adet mafsallı manuel tente takıldı. Tarihi çeşme restorasyon yapılarak hizmete alındı, Baba Ömer mezarlığı ve camisi sıvandı ve boyandı. Proje kapsamında, 450 iş yeri, 1500 metre uzunluğundaki cadde ve sokakta sağlıklaştırma yapılacak.



        MARDİN'DE 2022 YILI İÇERİSİNDE 4397 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ
        Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2022 yılı içerisinde yangın, trafik kazası, kurtarma ve su baskını olmak üzere toplam 4397 olaya müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Mardin kent genelinde vatandaşların huzurlu bir yaşam sürmeleri için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılında 40 araç 280 personel ve 9 itfaiye istasyonu ile kent genelinde çıkabilecek yangın, trafik kazası, kurtarma ve su baskını gibi olaylara anında müdahale edilerek, vatandaşların emin ve huzurlu bir yaşam sürmeleri sağlandı. 2022'de 429 denetim yapıldı.



            MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖNÜLLERE DOKUNUYOR
            Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde yapmış olduğu hizmetlerde yediden yetmişe herkesin gönlüne dokunuyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı gıda paketi, giyim yardımı, özbakım hizmeti, ev temizliği, ibadethane temizliği, engelli vatandaşların ulaşımı, çocuklara yönelik aktiviteler gibi çalışmalarla herkese yardım ediyor.



            HİBE EDİLEN ARAÇLAR İÇİN PROGRAM DÜZENLENDİ
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçelerde kullanılmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen 4 katı atık toplama aracı, 1 arazöz ile Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla aldığı 2 cenaze nakil aracının da hizmete alınması için program düzenlendi. Vali ve Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, programda yaptığı konuşmada, yaklaşık iki buçuk yıldan beridir gece gündüz demeden Mardin'e hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Demirtaş, İlçe kaymakamları ile birlikte Mardin'in refah düzeyini artırarak daha ileri nasıl taşıyabileceklerinin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



            MARDİN'DE 200 BASKETBOL POTASI KURULACAK
            Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Yer Gösterin Pota Yapalım' düşüncesinin doğrultusunda Spor Toto Teşkilat Başkanlığının hayata geçirdiği '10 Bin Pota Projesi' kapsamında; gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, her yaş grubundaki vatandaşları spor yapabilmesine imkan sağlamak, gençlerin heyecanını potansiyele çevirmek amacıyla 200 basketbol potası kuruluyor.



                MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDIYESİ İLAÇLAMADA BAŞARILI BİR YILI GERİDE BIRAKTI
                Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde mahalle, köy ve mezralarda ki bataklık alanları ile çöp konteynerlerinde, sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı mücadelede başarılı bir yılı geride bıraktı. Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü, kent genelinde yaşayan vatandaşların huzurlu bir yıl geçirmeleri için ilaçlama hizmetlerini kimyasal ve biyolojik kontrol yöntemleri ile ilkbahar, yaz ve kış mevsimleri olmak üzere 3 dönemde yapmaktadır. İlaçlama çalışmaları ilçe merkezlerinde her gün yapılırken kırsal mahallelerde ise 2-7 günlük aralıklarla yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2.373 kırsal mahallede 2-7 günlük aralıklarla düzenli olarak, 1.909 köy ve mezrada 7 günlük aralıklarla düzenli olarak ilaçlanmıştır. 1.200 okul başta olmak üzere toplam 2223 resmi kurum ilaçlandı.

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