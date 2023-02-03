Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 1 milyon fidan dağıtımı başladı

"Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Kapsamında Fidan Dağıtım Projesi'' kapsamında Orman Fidanlık Şefliği içerisinde bulunan sera alanında düzenlenen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, protokol üyeleri ile çiftçiler katıldı. Fidanlık alanında çiftçiler ile bir araya gelen Vali Demirtaş, Artuklu ilçesi Akbağ, Cevizpınar, Dara, Elmabahçe, Eryeri, Eskikale, Hamzabey, Kabala, Nur, Savurkapı, Tandır, Yalım, Yayla, Yaylabaşı Mahallerinden çiftçilerle bir araya gelerek sohbet etti. Vali Demirtaş daha sonra çiftçilere, fidanlık alanında yetiştirilen fidanlardan dağıttı. Dağıtımın yapıldığı birinci gün toplam 41 çiftçiye 13.155 adet bıttım fidanı dağıtımı gerçekleştirilecek. Vali Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini anımsatarak bu yılda 700 bin bıttım, 200 bin zeytin ve 100 bin badem fidanı dağıtımı gerçekleştireceklerini kaydetti. Kendi ürettikleri fidanlardan çiftçilere dağıttıklarını söyleyen Vali Demirtaş, ''Burası yaklaşık 100 dekar büyüklüğünde bir alan. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü olarak ortak bir proje hazırladık. Burada fidanları tohumundan fidan olana kadar tüm evlerinde bizim arkadaşlarımız çalışıyorlar. Amacımız burayı daha modern bir hale getirerek her yıl fidan üretmek" dedi.
KADIN KONUK EVİ PROJESİNİN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çalışmaları başlayan Kadın Konuk Evi Projesinde incelemelerde bulundu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şiddete maruz kalan kadınlara sahip çıkmak ve onları korumak amacıyla merkez Artuklu ilçesinde Kadın Konuk Evi Projesi'ni hayata geçirmek için tamamladığı projenin çalışmalarına başladı. Proje kapsamında; fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre barınabilecekleri yatılı sosyal hizmeti alabilecekler. 770 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek proje, 590 metrekare oturma alanına sahip.
KATI ATIKLARDAN BİR YILDA 18.000 MW ELEKTRİK ELDE EDİLİYOR
Mardin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonunda kurulan Biogaz Tesisinde, yılda 18.000 mw enerji, şehrin aydınlatılmasına aktarılıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kentte günlük 400 ton evsel atıkları 600 bin metrekare alan üzerine kurulu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bir araya getiriyor. 2020 yılında yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Biogaz Enerji Üretim Santralinde, 3. gaz jeneratörünün kurulumu da tamamlandı. Kurulu gücü 4.5 MW kapasitesine çıkarıldı.