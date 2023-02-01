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    • Yaşam
    • 01.02.2023 12:02
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    • 01.02.2023 12:02
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    Koyun otlatan Kemal, pitbull saldırısında yaralandı

    Aksaray'da Kemal Atak (12), kardeşleriyle birlikte evlerinin yakınında koyun otlattığı sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Atak'ı kardeşleri güçlükle kurtardı. Başı, ayağı ve gözünden yaralanan Atak, hastanede tedavi altına alındı.

    AJANSLAR
    Koyun otlatan çocuk ölümle burun buruna geldi

    Aksaray'da, kardeşleriyle koyun otlatan Kemal Atak (12), sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ayaklarından ve yüzünden yaralanan Kemal, hastanede tedaviye alındı.

    KARDEŞLERİ KURTARDI
    Pazartesi günü Altınkaya köyünde evlerinin yakınında, 5 kardeşiyle koyun otlatan Kemal Atak'a, sahipsiz pitbull cinsi köpek saldırdı.

    Kardeşlerinin müdahalesiyle kurtulan Kemal, köpeğin ısırması sonucu ayakları ve yüzünden yaralandı.

    İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        DAHA KÖTÜ YAPACAKTI
        Tedavisi süren ve yaşadıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Kemal Atak, "Köyde evimizin yakınlarında kardeşlerimle koyun otlatırken, başıboş şekilde köyümüze bırakılan pitbull cinsi köpek bize saldırdı. Kardeşlerim olmasaydı beni daha kötü yapacaktı. Kardeşlerim köpeğin boğazındaki ipten çekerek beni ayaklarımı ısırırken kurtardı'' diye konuştu.

        BAŞIBOŞ KÖPEKLER BIRAKILDI
        6 çocuk babası Zeki Atak ise "Başıboş köpeklerin sorumsuzca kendi başını bırakılmasını istemiyoruz. Daha önce de köyümüze başıboş köpekler bırakıldı. Bu sefer çocuğuma saldırdı. Gerekli merciler bu konuda bir önlem alsın. Bu köpeği bırakan kişilerden şikayetçiyiz. Van ilimizde 10 yaşındaki bir çocuğumuz da başıboş köpek saldırısı sonucu vefat etti. Sorumsuzca sokaklara bırakılan köpekler sıkıntı doğuruyor'' dedi.

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