Koyun otlatan Kemal, pitbull saldırısında yaralandı

Aksaray'da, kardeşleriyle koyun otlatan Kemal Atak (12), sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ayaklarından ve yüzünden yaralanan Kemal, hastanede tedaviye alındı.
KARDEŞLERİ KURTARDI
Pazartesi günü Altınkaya köyünde evlerinin yakınında, 5 kardeşiyle koyun otlatan Kemal Atak'a, sahipsiz pitbull cinsi köpek saldırdı.
Kardeşlerinin müdahalesiyle kurtulan Kemal, köpeğin ısırması sonucu ayakları ve yüzünden yaralandı.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.