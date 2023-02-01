HAVA DURUMU | İstanbul'da yaşayanlar o tarihe dikkat! Kuvvetli kar geliyor! 42 il için alarm verildi | 1-5 Şubat 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.
"YAĞIŞ AKŞAM ÜSTÜNE KADAR DEVAM EDECEK"
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin yaptığı açıklamada "Kar her gün geçtikçe biraz daha artarak İstanbul'da etkili oluyor. Yükseklerde daha çok kar yağışı örtü yaptı. Karla karışık kar ve kar yağışı bugün akşam üstüne kadar devam edecek. Anadolu'da kar yağışı devam ediyor şu anda. Türkiye'nin birçok yerinde yağış var bugün. Yarın sıcaklık batıda biraz yükseliyor. İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye kadar artacak" dedi.
ASIL KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Prof. Dr. Şen, "Cumartesi akşamından itibaren İstanbul'a daha kuvvetli bir kar yağışı geliyor. Pazar ve pazartesi günü İstanbul'da yerde karı görebileceğiz, şehir içinde de görebileceğiz. Ulaşıma da dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.