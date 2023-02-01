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    • 01.02.2023 11:47
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    HAVA DURUMU | İstanbul'da yaşayanlar o tarihe dikkat! Kuvvetli kar geliyor! 42 il için alarm verildi | 1-5 Şubat 2023

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde Türkiye genelinde kar yağışlı havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, 40'tan fazla il için kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanları İstanbul'da da kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtti. İstanbul'a asıl karın cumartesi akşam saatlerinden itibaren geleceği tahmin edilirken, karın şehir içinde de etkili olacağının altı çizildi. Peki kar yağışı ne zamana kadar etkili olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini nasıl? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? İşte saat saat ve gün gün güncel hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    İstanbullular o tarihe dikkat! Kuvvetli kar geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

    "YAĞIŞ AKŞAM ÜSTÜNE KADAR DEVAM EDECEK"
    Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin yaptığı açıklamada "Kar her gün geçtikçe biraz daha artarak İstanbul'da etkili oluyor. Yükseklerde daha çok kar yağışı örtü yaptı. Karla karışık kar ve kar yağışı bugün akşam üstüne kadar devam edecek. Anadolu'da kar yağışı devam ediyor şu anda. Türkiye'nin birçok yerinde yağış var bugün. Yarın sıcaklık batıda biraz yükseliyor. İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye kadar artacak" dedi.

    ASIL KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
    Prof. Dr. Şen, "Cumartesi akşamından itibaren İstanbul'a daha kuvvetli bir kar yağışı geliyor. Pazar ve pazartesi günü İstanbul'da yerde karı görebileceğiz, şehir içinde de görebileceğiz. Ulaşıma da dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

        İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
        İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaza büründü. Özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde görülen kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de tedbirlerini artırdı. Kar yağışı kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürüyor.

        AYDOS TEPESİ BEYADA BÜRÜNDÜ
        Kar nedeniyle, Aydos Tepesi çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal'da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.

        Bölge sakinlerinden Hayri Demirtaş, "Şubatın 1'i bugün güzel bir kar yağıyordu, bu karı da bekliyorduk. Beklediğimiz için arkadaşlarla durduk bir fotoğraf çektirelim dedik" dedi. Nuri Alkan, "Daha yoğun bir şekilde yağacağını düşünüyorum. Biraz geç geldi, iklimlerle alakalı bir şey. Bu güzel karı görmek gerçekten mutlu etti İstanbullu olarak. Her sene olduğu gibi yine Yakacık'a düştü. Her yıl burada fotoğraf çektiririz. Bu sene de nostalji olsun diye durduk umarım barajlarımız dolar, her yıl olduğu gibi su sıkıntısız İstanbul görürüz" diye konuştu.

            TAKSİM'A LAPA LAPA KAR YAĞDI
            Taksim'de de etkili olan kar yağışı belli aralıklarla yağdı. İstiklal Caddesi'nde kara yakalanan vatandaşlar, lapa lapa yağan karın keyfini bol bol fotoğraf çekerek çıkardı. Taksim'de kestane satan Halit Terazi, "Taksim'de gördüğünüz gibi heyecan mevcut, uzun zaman oldu normalde yılbaşına kar ile giriyorduk. Geç oldu ama güzel oldu. İnşallah sabaha kadar her yeri bembeyaz göreceğiz. Şu an yerlere baktığımızda kar iri yağdığı için tutma olasılığı daha yüksek görünüyor. Barajlarımızda su azaldığı için kar yağışının da belli seviyede etkisi olduğu için beklentimiz karın yağması yönündeydi. Şu anda çok güzel yağıyor gördüğünüz gibi sevinçliyiz yani." diye konuştu.

            ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
            Meteorolojinin uyarılarının ardından Avrupa Yakası'ndan giriş yapan Kar Yağışı Anadolu Yakası'nda da başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle her yer kısa sürede beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni kısa sürede beyaza bürüdü.

            Kar yağışı ile ilgili konuşan bir vatandaş "Uzun zamandır beklediğimiz bir kar yağışıydı. Özellikle kurak geçen şu zamanlarda barajların büyük bir ihtiyacıydı. İnşallah daha da artar, yazın su problemi yaşamayız." şeklinde konuştu.

                İŞTE GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU
                HAVA SICAKLIĞI:                 Sıcaklıkların kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

                RÜZGAR: Yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

                KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay, K.Maraş, Osmaniye, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

                MARMARA
                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                EDİRNE °C, 9°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                İSTANBUL °C, 7°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlı

                KIRKLARELİ °C, 7°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                KOCAELİ °C, 6°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

                    EGE
                    Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Afyonkarahisar ve Kütahya ile Uşak'ın doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    DENİZLİ °C, 5°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

                    İZMİR °C, 11°C
                    Parçalı, yer yer çok bulutlu

                    KÜTAHYA °C, 1°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                    MUĞLA °C, 6°C
                    Parçalı, yer yer çok bulutlu

                    AKDENİZ
                    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta ve Antalya'nın doğu, Burdur'un kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Hatay, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

                    ADANA °C, 12°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                    ANTALYA °C, 14°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak yağışlı

                    HATAY °C, 8°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

                    MERSİN °C, 13°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                    İÇ ANADOLU
                    Parçalı ve çok bulutlu, batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    ANKARA °C, 3°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

                    ESKİŞEHİR °C, 1°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

                    KAYSERİ °C, 2°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                    KONYA °C, 2°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

                        BATI KARADENİZ
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                        BOLU °C, 4°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                        DÜZCE °C, 5°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                        KASTAMONU °C, 1°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                        ZONGULDAK °C, 5°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                        AMASYA °C, 3°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                        SAMSUN °C, 7°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                        TOKAT °C, 2°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                        TRABZON °C, 10°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                        DOĞU ANADOLU
                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Hakkari ile Malatya'nın doğu, Tunceli'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olması bekleniyor.

                        ERZURUM °C, 1°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                        KARS °C, -3°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                        MALATYA °C, 6°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                        VAN °C, 4°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

                        DİYARBAKIR °C, 7°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

                        GAZİANTEP °C, 5°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

                        SİİRT °C, 4°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                        ŞANLIURFA °C, 9°C
                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve aralıklı yağmurlu

                            1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA 06.00-12.00 ARASI

                            1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA 12.00-18.00 ARASI

                            1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA 18.00-24.00 ARASI

                                2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE 00.00-06.00 ARASI

                                1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

                                2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE HAVA DURUMU
                                    Gültekin Uysal’dan Ümit Özdağ’a ağır hakaret
                                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul'da yaşayanlar o tarihe dikkat! Kuvvetli kar geliyor! 42 il için alarm verildi | 1-5 Şubat 2023
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