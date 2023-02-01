HAVA DURUMU | İstanbul'da yaşayanlar o tarihe dikkat! Kuvvetli kar geliyor! 42 il için alarm verildi | 1-5 Şubat 2023

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta ve Antalya'nın doğu, Burdur'un kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Hatay, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı