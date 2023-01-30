Artık yeter! Van'da 10 yaşındaki çocuk köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti!
Van'da kan donduran olay. Tuşba ilçesinde bir sitenin bahçesinde köpeğin saldırısına maruz kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki M.D.'nin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürerken, köpeğin sahibi olduğu belirtilen H.K, gözaltına alındı.
30.01.2023 22:47 - Son Güncelleme: 30.01.2023 22:49
KÖPEĞİN KULAĞINDA KÜPESİ VARDI
Alınan bilgilere göre olay, Tuşba'nın Selimbey Mahallesi'ndeki Alpin Sitesi bahçesinde meydana geldi.
Saldırıda boğazından ve vücudunun çeşitli yerinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.