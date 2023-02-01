Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü 6 yaralı!

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü Özbay olay yerinde yaşamını yitirdi, kazada yaralanan Karayolları çalışanı S.A. ile A.A. (59), T.A. (39) ve A.S.E. (22) Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kimliği öğrenilemeyen 2 hafif yaralı ise ayakta muayene edildi.

Özbay'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından morga götürülürken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOL KAZA SONRASI KAPATILDI

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan otoyolun İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.