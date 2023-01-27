Son dakika: 6 yaşında evlendirilen H.G.K'nın son durumu ortaya çıktı! Yeni bir hayat! Adı değişti, 2 diploma aldı...

ÇOCUĞU DA KORUMADA

Can güvenliği dolayısıyla yer değiştirme olduğu için sürekli bir çalışma imkânı olmuyor ama deşifre olmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hayata katılması konusunda destekleri kendisine veriyoruz.

H.K.G.'nin çocuğu da yanında ve güven altında. Çocuğun bebeklik aşılarının hiç yapılmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine hemenaşılarını yaptırdık. Çocukluk dönemine ait tüm aşılarını da gerçekleştirdik."