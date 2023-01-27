Son dakika: 6 yaşında evlendirilen H.G.K'nın son durumu ortaya çıktı! Yeni bir hayat! Adı değişti, 2 diploma aldı...

Hikayesiyle tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran H.K.G. ve 7 yaşındaki çocuğundan iyi Haber geldi. Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkilileri, Meclis Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu'na H.K.G. ile çocuğunun son durumunu anlattı.
ARTIK ADI H.K.G. DEĞİL
Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası'na göre; savcılığa başvurduğu 2020 yılından itibaren süresiz koruma statüsüne alınan H.K.G.'ye ve çocuğuna yeni isimler verildiğini, tüm kimlik bilgileriyle kişisel belgelerin yeniden düzenlendiğini açıkladı.
ADRESİ GİZLİ TUTULUYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, devlet korumasına alındığı 30 Kasım 2020'den itibaren can güvenliği için gerektiğinde adresi değiştirilen H.K.G.'nin şehirlerarası ziyaretleri de içeren sosyal hayata katılımında yüksek güvenlik kurallarının uygulandığı belirtildi. Hürriyet'te yer aşan habere göre, Yeni kimlik bilgilerinin gizliliği, Türk Ceza Yasası'nda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası gerektiren hükümlerle korunuyor.