'Yeni nesil' saadet zinciri! 150 milyonluk vurgun yediler

Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti.

DEKONT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sasbah gazetesinin haberine göre; yöneticilerden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları 2 şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. Sisteme kazandırılan üyeler hazırlanan sözleşmeyi imzalamalarının ardından sisteme para yatırmaya başladı. Paralar elden veya banka hesaplarına havale şeklinde toplandı.