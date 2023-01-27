'Yeni nesil' saadet zinciri! 150 milyonluk vurgun yediler

Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşüren dolandırıcılar 150 milyonluk vurgun yaptı. Paralarını talep eden üyeleri 'sorunu çözüyoruz' diyerek oyalayan şebeke, 150 milyon lira vurgun yaparak sırra kadem bastı.
SAADET ZİNCİRİYLE VURGUN
Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü.
Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti.
DEKONT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Sasbah gazetesinin haberine göre; yöneticilerden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları 2 şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. Sisteme kazandırılan üyeler hazırlanan sözleşmeyi imzalamalarının ardından sisteme para yatırmaya başladı. Paralar elden veya banka hesaplarına havale şeklinde toplandı.
Dolandırıcılar illere göre WhatsApp grubu oluşturarak gün sonu kazanılan paranın dekont görüntülerini paylaştı. Grup içerisinde kazanılan kazanç ile aldıkları ev, dükkan, otomobil vb. şeylerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti.