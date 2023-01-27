Nusret’in gurur günü! 1 milyon TL bağışladı

ET tuzlama hareketi Salt- Bea ile büyük ün kazanan işletmeci Nusret Gökçe, 6 ay önce başlattığı 'cappuccino' akımını markalaştırmıştı. İstanbul Maçka'da 'Kapicciiiinoo' adlı bir mekan açan Nusret Gökçe, Brezilya'dan getirdiği kahveleri müşterileriyle buluşturmuştu. Nusret Gökçe o tarihte, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığım Kapicciiiinoo markası yarın sizlerle buluşuyor. Çok mutluyum. Güne iyi başlamanın adresi Kapicciiiinoo olacak. Bu mutluluğum adına Kapicciiiinoo'nun yıllık kazancının yüzde 50'sini Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayacağım. Sizin de her içeceğiniz kahve çocuklarımızın mutluluğuna destek olsun" demişti.
YİNE DESTEK SÖZÜ VERDİ
Gökçe için dün gurur günüydü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık da, çocuklarla birlikte Nusret Gökçe'nin 'Kapicciiiinoo' adlı mekanını ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle mutluluk yaşayan Gökçe, "Çocuklara desteğim devam edecek. 18 yaşını dolduranlara da isteyene mesleki eğitim, yurt dışı eğitim isteyene de yardım sözü veriyorum" ifadelerini kullandı. Nusret Gökçe, ayrıca söz verdiği gibi 'Kapicciiiinoo'nun gelirinin yarısı 1 milyon lirayı da bağışladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Nusret Gökçe'ye teşekkür etti: Nusret Gökçe çok özel bir davranışta bulundu. Bizi de çocuklarımızı da çok mutlu etti. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara her desteği vermeliyiz."
YİNE DESTEK SÖZÜ VERDİ
Gökçe için dün gurur günüydü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık da, çocuklarla birlikte Nusret Gökçe'nin 'Kapicciiiinoo' adlı mekanını ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle mutluluk yaşayan Gökçe, "Çocuklara desteğim devam edecek. 18 yaşını dolduranlara da isteyene mesleki eğitim, yurt dışı eğitim isteyene de yardım sözü veriyorum" ifadelerini kullandı. Nusret Gökçe, ayrıca söz verdiği gibi 'Kapicciiiinoo'nun gelirinin yarısı 1 milyon lirayı da bağışladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Nusret Gökçe'ye teşekkür etti: Nusret Gökçe çok özel bir davranışta bulundu. Bizi de çocuklarımızı da çok mutlu etti. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara her desteği vermeliyiz."