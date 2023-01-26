Nusret Gökçe Çocuk Esirgeme Kurumuna 1 milyon TL'lik yardım sözünü tuttu Bakan Derya Yanık ziyarete gitti

Türkiye'nin en başarılı işletmecilerinden olan ve dünyada "Salt Bea" adıyla büyük bir üne kavuşarak ABD başta olmak üzere birçok ülkede restorant açan başarılı işletmeci Nusret Gökçe, 6 ay önce "Cappicino" isimli bir kafe açmıştı. Gökçe, kafeyi açmasının ardından bir söz vererek gelirinin yarısını Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayacağını açıklamıştı.