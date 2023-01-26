Nusret Gökçe Çocuk Esirgeme Kurumuna 1 milyon TL'lik yardım sözünü tuttu Bakan Derya Yanık ziyarete gitti

Türkiye'nin en başarılı işletmecilerinden olan ve dünyada "Salt Bea" adıyla büyük bir üne kavuşarak ABD başta olmak üzere birçok ülkede restorant açan başarılı işletmeci Nusret Gökçe, 6 ay önce "Cappicino" isimli bir kafe açmıştı. Gökçe, kafeyi açmasının ardından bir söz vererek gelirinin yarısını Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayacağını açıklamıştı.
SÖZÜNÜ TUTTU BAKAN YANIK ZİYARET ETTİ
Nusret Gökçe kafe açılışında verdiği sözü tutarak kafenin 6 aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon lirayı Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladı. Gökçe'nin davranışının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, esirgeme yurdundan çocuklarla birlikte kafede Nusret Gökçe'yi ziyarete gitti.
NUSRET'TEN BİR SÖZ DAHA
Ziyaret sırasında bir söz daha veren Nusret Gökçe, esirgeme yurdunda yetişip 18 yaşını dolduran çocuklardan isteyenlere mesleki eğitim ve yurt dışı eğitim için yardım sözü de verdi.