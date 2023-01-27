Altılı masayı yaktı!

İstanbul'da taksicilerin fahiş fiyat istediği turistler bu kez Galata Köprüsü'ndeki bir restoranda dolandırıldı. 6 kişilik turist grubu, 22 Ocak'ta köprü altındaki restorana gitti.
Burada pilav, balık, salata ve alkol tüketti. Ancak gelen adisyon turistleri de şaşkına çevirdi. Restoran sahibi, 6 turistin yiyip içtiği masaya 30 bin 200 lira hesap çıkardı. İçlerinden biri, "3 bin 690 liralık vergi nedir" diye sordu.
Restoran sahibi "müessese vergisi canım" diyerek dalga geçti.
Bu durum sosyal medyada tepki çekti:
✖ ARKADAŞ bu restoranın sahibine en ağır cezayı vereceksin.
✖ RESTORAN sahte vergi alıyor. Bu ne biçim ahlaksızlık.
✖ BİR turist bile önemli. Ancak bunlar turistlerin gelmemesi için her türlü sahtekarlığı yapıyor.
✖ YETKİLİLERE sesleniyorum, adisyondan restoranı bulursunuz. Bunu görmezden gelirseniz siz de vebal alırsınız.
✖ HIRSIZLIK gibi. Yazıklar olsun.
✖ BİRİLERİ bunlardan adisyonsuz hesap sormalı.
Burada pilav, balık, salata ve alkol tüketti. Ancak gelen adisyon turistleri de şaşkına çevirdi. Restoran sahibi, 6 turistin yiyip içtiği masaya 30 bin 200 lira hesap çıkardı. İçlerinden biri, "3 bin 690 liralık vergi nedir" diye sordu.
Restoran sahibi "müessese vergisi canım" diyerek dalga geçti.
Bu durum sosyal medyada tepki çekti:
✖ ARKADAŞ bu restoranın sahibine en ağır cezayı vereceksin.
✖ RESTORAN sahte vergi alıyor. Bu ne biçim ahlaksızlık.
✖ BİR turist bile önemli. Ancak bunlar turistlerin gelmemesi için her türlü sahtekarlığı yapıyor.
✖ YETKİLİLERE sesleniyorum, adisyondan restoranı bulursunuz. Bunu görmezden gelirseniz siz de vebal alırsınız.
✖ HIRSIZLIK gibi. Yazıklar olsun.
✖ BİRİLERİ bunlardan adisyonsuz hesap sormalı.