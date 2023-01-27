Annelerinin terk ettiği 3 çocuk çöp evde bulundu

İstanbul Eyüpsultan'da Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir eve gitti. Durumu Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'ne iletti.
Sosyal hizmet uzmanlarıyla söz konusu eve giren polis ekipleri, R.S. (7), E.C.S (4) ve U.S.'yle (3) karşılaştı. Çöple dolu evde sağlıksız şekilde yaşam mücadelesi veren çocuklar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların tedavilerinin ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin akıl ve mental sağlıklarının tespit edilmesi talimatı verdi.
Bir süre önce Hatay'dan geldikleri öğrenilen ailede annenin psikolojik sorunlar nedeniyle evi terk ettiği, çalışan babanın ise yoğun çalışma temposu nedeniyle çocuklarla ilgilenemediği iddia edildi.
Sosyal hizmet uzmanlarıyla söz konusu eve giren polis ekipleri, R.S. (7), E.C.S (4) ve U.S.'yle (3) karşılaştı. Çöple dolu evde sağlıksız şekilde yaşam mücadelesi veren çocuklar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların tedavilerinin ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin akıl ve mental sağlıklarının tespit edilmesi talimatı verdi.
Bir süre önce Hatay'dan geldikleri öğrenilen ailede annenin psikolojik sorunlar nedeniyle evi terk ettiği, çalışan babanın ise yoğun çalışma temposu nedeniyle çocuklarla ilgilenemediği iddia edildi.