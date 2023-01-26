İzmir'de yine aynı manzara: Sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü

İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Narlıdere ilçesinde bir polis aracı çöken yolun içerisine düştü.

POLİS ARACI ÇÖKEN YOLA DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak yağış ikazının ardından gece saatlerinde il genelinde kuvvetli yağış etkili oldu.