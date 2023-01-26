İzmir'de yine aynı manzara: Sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü

İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Narlıdere ilçesinde bir polis aracı çöken yolun içerisine düştü.
POLİS ARACI ÇÖKEN YOLA DÜŞTÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak yağış ikazının ardından gece saatlerinde il genelinde kuvvetli yağış etkili oldu.
Narlıdere ilçesinde şiddetli yağışlardan dolayı birçok cadde ve sokak göle dönerken, 9 Eylül Caddesi'nde kısa bir süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmı çöktü.
O esnada yolda seyir halinde olan polis aracının da bir kısmı çöken yolun içerisinde düştü.