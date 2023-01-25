Ankara'daki cin çıkarma davasında istenen ceza belli oldu! Oklavayla dövülerek hayatını kaybetmişti...





SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ile avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, sanık Erdal Kaya'nın yönlendirmesiyle sanık Selçuk Tekin'in, eşinin vücuduna oklava ile 100 kez vurduğunu, yine Kaya'nın yönlendirmesiyle yaralı haldeki Tekin'e hacamat yaptırıldığını ve genç kadının 1 gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Savcı, sanıklar Erdal Kaya ile Selçuk Tekin'in, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 13,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklar Zöhre Tekin, Cemal Efe ile Hatun Efe hakkında 'suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, yapılan hacamat ile Tekin'in ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle de sanık Sevim Özbaş'ın beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma için süre taleplerini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

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