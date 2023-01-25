İstanbul Bayrampaşa'da korkutan yangın! Ev küle döndü

Bayrampaşa'da 2 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, alevlerin yükseldiği o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle Kırgız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 2 katlı bir apartmanın 2. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.