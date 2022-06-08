"Cin çıkarma" seansında öldürülen Özge Nur Tekin’in annesinden şok sözler: “Damadım kızıma oklava ile vurdu”

Kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur Tekin, kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Tekin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis savcılığa durumu bildirmiş, ölü muayene tutanağında ise Özge Nur Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmişti. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan Selçuk Tekin'in ifadesi doğrultusunda Özge Nur Tekin'in babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya da gözaltına alındı. 6 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık genç kadının eşi Selçuk Tekin ve diğer 5 kişiyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Selçuk Tekin hakkında 'Eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma', 5 kişi hakkında da 'Suça iştirak etme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Selçuk Tekin, Cemal Efe, Hatun Efe, Zöhre Tekin, Sevim Özbaş ve avukatları katılırken, sanık Erdal Kaya ise video konferans yöntemiyle bağlandı. Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Özge Tekin'in ölümüne, "yaygın yumuşak dokulara bağlı iç kanama ve genişleyen komplikasyonların neden olduğu" bilgisini verdi. Bunun üzerine söz alan sanıklardan Erdal Kaya, Kayseri'de sanayide usta olduğunu, iddia edildiği gibi hoca olmadığını, hiç kimseye hastalıkların tedavisine yönelik telkinde bulunmadığını iddia etti.
"OKLAVAYLA VURUN DEMEDİM"
Sanıkların hepsinin Özge Tekin'in aile bireyleri olduğunu hatırlatan Erdal Kaya, söz konusu kişilerin kendisini doğrudan suçlamadığını belirtti.