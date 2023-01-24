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    Elleriniz kırılsın! Bakıcı baba ve oğlundan 91 yaşındaki yaşlı kadına kan donduran işkence

    Ankara'da insanlık dışı olay meydana geldi. Bakıcı baba ve oğlu, 91 yaşında kadını önce dövdü, ardından işkence yaptı. Yetmedi üzerine sıcak yemek döktü.

    Elleriniz kırılsın

    Ankara bakıcı dehşetine sahne oldu. İddiaya göre, 91 yaşında bakıma muhtaç Münevver Güneysu, bakıcısı C.C. (77) ve bakıcının oğlu S.C. (54) tarafından dövülerek çeşitli işkencelere maruz kaldı. Ayrıca bakıcının oğlu S.C. Güneysu'nun başından aşağı sıcak yemek döktü. Yaşlı kadının uğradığı şiddeti ise kızı ve torunları fark etti. Evinde Güneysu'yu ziyaret eden aile yakınları, darp izlerini görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Güneysu hastanede yaşam mücadelesi veriyor.



    KARNINDA VE DALAĞINDA KANAMA VAR
    Bakıcılardan şikayet olduklarını söyleyen Torun Derya Yılmaz, "Bilinci gayet yerinde, doktor ve hocalar baktılar, bilincinin yerinde olduğunu söylediler ama karnında ve dalağında kanama olduğu için her an her şey olabilir" dedi.

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    Haberler Yaşam Elleriniz kırılsın! Bakıcı baba ve oğlundan 91 yaşındaki yaşlı kadına kan donduran işkence
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