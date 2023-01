Elleriniz kırılsın! Bakıcı baba ve oğlundan 91 yaşındaki yaşlı kadına kan donduran işkence

KARNINDA VE DALAĞINDA KANAMA VAR

Bakıcılardan şikayet olduklarını söyleyen Torun Derya Yılmaz, "Bilinci gayet yerinde, doktor ve hocalar baktılar, bilincinin yerinde olduğunu söylediler ama karnında ve dalağında kanama olduğu için her an her şey olabilir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN