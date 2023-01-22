Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.01.2023 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2023 13:04
    ABONE OL

    Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

    Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçış! Yakalandılar

    Olay, sabah saat 08.15 sıralarında Talimhane Topçu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi. Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı.

    Yunanistan'a gitmek için otobüsün üzerinde yolculuk etmeye çalışan kişiler polis ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi, otel müşterileri fark ederek tepki gösteriyor. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerini gören 2 kişi, kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Daha sonra 2 kişi güvenlik görevlilerince polis ekiplerine teslim ediliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Karadeniz gazında hedef 25 Mart
    Haberler Yaşam Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı
        SON DAKİKA