Antalya'da Arap Süleyman’dan geriye 5 milyar dolarlık mirasta 700 kişi hak sahibi çıktı

Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir arazi ile ilgili miras davası, 140 yıldır devam ediyor. Antalya'nın altın boynuzu olarak adlandırılan 4 bin dönüme yakın arazinin sahibi olan Arap Süleyman'ın mirasına ilişkin davada, kendilerini hak sahibi gösteren 2 bin 500 kişiden 700'ünün gerçek mirasçı olduğu belirlendi.