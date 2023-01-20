Jeremie Camilleri isimli cani iç mimar Pelin Kaya’yı doğum gününde katletti

Ünlü bir mobilya mağazasında çalışmak üzere İstanbul'dan Malta'ya giden iç mimar Pelin Kaya, geçen gün arkadaşlarıyla bir restoranda 30. yaş gününü kutladı. Dışarı çıkıp yürüyen Kaya'ya Malta ve Fransa vatandaş Jeremie Camille, otomobiliyle çarptı. Ardından araçtan inip taşla saldırdı. Genç kadın, kurtarılamadı. Tutuklanan katilin uyuşturucu ve alkol testi pozitif çıktı. Camilleri'nin 4 Ocak'ta hırsızlık yapmak ve denetimli serbestliğini ihlal etmesine rağmen serbest bırakıldığı anlaşıldı. Malta güvenlik birimleri, Camilleri ile Kaya'nın herhangi bir tanışıklığının olmadığını tespit etti.
OTOPSİ 2 HAFTA SÜREBİLİR
İstanbul'da yaşayan aile, acı haberle yıkıldı. Kaya'nın ablasının cenaze işlemleri için Malta'ya gittiği öğrenilirken, yerel kaynaklar Kaya'nın otopsi işlemlerinin 2 hafta sürebileceğini vurguladı. Otopsinin ardından cenazenin İstanbul'a getirileceği belirlendi. Birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla fotoğrafının yer aldığı bir Facebook gönderisinde, "Geçtiğimiz yıl ekibimizin bir parçası olan Pelin, hepimizde unutulmayacak silinmez bir iz bıraktı" notunu paylaştı.
Genç kadının son paylaşımı ise yürekleri dağladı. Kaya, 8 Ocak'ta Facebook'taki bir sayfaya Malta'daki evine oda arkadaşı aradığına dair bir ilan duyurusu yaptığı anlaşıldı.
OTOPSİ 2 HAFTA SÜREBİLİR
İstanbul'da yaşayan aile, acı haberle yıkıldı. Kaya'nın ablasının cenaze işlemleri için Malta'ya gittiği öğrenilirken, yerel kaynaklar Kaya'nın otopsi işlemlerinin 2 hafta sürebileceğini vurguladı. Otopsinin ardından cenazenin İstanbul'a getirileceği belirlendi. Birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla fotoğrafının yer aldığı bir Facebook gönderisinde, "Geçtiğimiz yıl ekibimizin bir parçası olan Pelin, hepimizde unutulmayacak silinmez bir iz bıraktı" notunu paylaştı.
Genç kadının son paylaşımı ise yürekleri dağladı. Kaya, 8 Ocak'ta Facebook'taki bir sayfaya Malta'daki evine oda arkadaşı aradığına dair bir ilan duyurusu yaptığı anlaşıldı.