En kurak kış! Beklenen kar hala yağmadı (Yurttan ve dünyadan haberler)

Ocak ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Ancak hala beklenen kar yağmadı. Barajlar da alarm vermeye başladı! Türkiye'nin en soğuk illerinden Sivas da son yılların en kurak kış mevsimini yaşadı. Geçtiğimiz yıl metrelerde karın olduğu noktalarda dün çekilen fotoğraf ve görüntüler bölgedeki kuraklığın kanıtıydı!







Antalya'da ise yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcaklığın 17 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar Kleopatra Plajı'na aktı! Denize girdi, güneşin tadını çıkardı.







REKOR KIR'TIK'

VİDEO paylaşım platformu YouTube verileri açıklandı. Buna göre 2021'de Türkiye'de bir kişi YouTube'da ortalama günde 45 dakika zaman geçirerek rekor kırdı! Platformun, geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisine 2 milyar katkı sağladı. YouTube Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Pedro Pina, "Türkiye'nin başarılı içerik üretici topluluğunu bekleyen yeni gelişmeler için de büyük heyecan duyuyoruz" ifadesini kullandı.







KÜSTÜM ŞOV!

Antalya'da belediye şoförü Raci Altunay, ön kapıdan inen yolcuları uyardı. Ancak kimse kulak asmadı. Buna içerleyen Altunay, aracı sağa çekip kontağı kapattı. Yolcuların 20 dakika süren ricası üzerine otobüsü çalıştırıp seferini tamamladı.







Ardından dert yandı: Ön kapıdan inmek yasak dedim. Üzerime geldiler. Kimsenin kalbini kırmak istemedim. Sadece küstüm...



İŞTE BU!

LINKEDIN, son 5 yılda en fazla talep gören meslekleri açıkladı. LİSTEDE, teknoloji ağırlıklı işler ön plana çıktı. İlk 3 sırayı "Oyun mühendisliği" "Blokzincir geliştiriciliği" ve "Büyüme uzmanlığı" aldı.



AKADE'MİT' GELİYOR

MİT, kendi üniversitesini açacak. Teşkilat bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.





AH BULUT!

BODRUM'DA iş insanı Yılmaz Algül'ün oğlu Bulut, kendi otellerinde spor yaptı. İp atladı. Fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kurtarılamadı.







ENDERESAN!

DR. ENDER SARAÇ, astrolog Aygül Aydın ile kitap yazdı. Ardından bir ödül törenine katıldı. İddiaya göre eşi Benan kıskandı. AYDIN'A tehdit mesajları yolladı. Ünlü astrolog dava açtı: Beni küçük düşürdü.







AYDA BİR TUR

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor. Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. NASA yetkilileri, "Her şey yolunda giderse, 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez insanların Ay'ın yüzeyine dönüşünü göreceğiz" dedi. Ayda bir kez bu turun tekrarlanacağına dikkat çekildi!







MÜSLÜMANLIĞI KAZANDI

KAYSERİ'DE yaşayan Gürcistan vatandaşı Irma Shakıashvılı, dengesini kaybederek 6. kattaki evinden beton zemine çakıldı. Doktorlar, yakınlarına yaşamasının mucize olduğunu anlattı. Irma, tedavi sırasında "Hastaneden çıkınca Müslüman olacağım" diye söz verdi. Yaşam savaşını kazandı. Sözünü tutarak Müslümanlığı seçti.







PASTA GÖREN ÇOCUKLAR

DOĞUBEYAZIT'TA inşaat işleri ile uğraşan Gökhan Koçkar alkış aldı. 4,5 yıl önce İzmir'den gelen bir arkadaşı ile birlikte bir köyde çocuklar için mini bir konser verdi. Orada çocuklarla sohbet eden Koçkar, çocukların bazılarının hiç pasta yemediğini, oyuncağı olmadığını öğrenince bu duruma duyarsız kalamadı. 6 gönüllü arkadaşı ile birlikte sürekli olarak köyleri ziyaret edip onlara, pasta, oyuncak, kırtasiye malzemesi dağıtan Koçkar, bunun mutluluğunu yaşıyor. Koçkar, "Hiç pasta görmemiş, yememiş çocuklarımız vardı" dedi.



SIĞINAKTA SERVET VAR

İtalya'da 30 yıllık firarın ardından geçen Pazartesi yakalanan mafya babası Matteo Denaro'nun yaşadığı ev ve sığınağı bulundu. Gardırobun arkasındaki gizli geçitle girilen odada 1 milyon euroluk mücevher bulundu.



B'ASİT' ÖLÜM!

ANTALYA Kepez'de Hatice Ala, seradan tuvaleti temizlemek için bardak içinde asit getirdi. 1.5 yaşındaki oğlu Muhammet, asitli bardağı mama sanıp içti. Bir süre sonra ağlamaya başladı. Asidin bardakta olmadığını fark eden anne, yıkıldı. Hastaneye kaldırılan bebek, kurtarılamadı.







'PARA'MPARÇA

BURSA'DA Pelin Sezer'i (28) 11 kurşunla öldüren Mehdi Okulevi (66), tutuklandı. "Pelin ile evlenecektik. Yaşının küçük olduğunu görünce vazgeçtim. Ardından, 'Bize babalık yap' dedi. Ben de kabul ettim. Altın yüzük ve para istedi. Tartışınca silahla ateş ettim" dedi.



KATLİAM RANDEVUSU!

IRAK'TA Dr. Faris Bezeli, annesi ile kardeşi, Diyarbakır'daki doktor randevusuna gitti. Duhok'tan ciple yola çıkan yakınları, Mardin'e geldikleri sırada Habur Sınır Kapısı'ndan beri takip edildikleri kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Abdullah Mustafa (69), eşi Çimen Halid (75) ve kızları Hindirin Salih (39) can verdi. Ağır yaralanan Chiman Khalid ve Ahmed İbrahim de hastanede kurtarılamadı.

Nezir GÜNEŞ







KÜÇÜK RAHİBE SERVETİ TEPTİ

HİNDİSTAN'IN Surat şehrinde mücevher satıcısı Dhanesh Sanghvi, kısa sürede 61 milyon dolarlık (1.1 milyar lira) servet yaptı. Ancak, büyük kızı Devanshi Sanghvi'nin (8) kararı, aileyi şaşırttı. Küçük kız, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için 1.1 milyar liralık servetten vazgeçtiğini anlattı. Sanghvi'nin, 4 gün süren rahibe olma töreninden çekilen görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı. İzleyenler, şaştı kaldı.