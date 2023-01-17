3 çocuğunu katleden cani baba kendisini böyle savundu: Bu kadın beni perişan etti

NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM!

Mütalaa üzerine sanık Göktaş, "Çocuklarıma asla canavarca hisle yaklaşımım olmadı. O dönemde ne yaptığımı bilecek halde değildim. Eşim benim psikolojimi bozdu. Bu kadın beni perişan etmiştir. Ondan dolayı bu olay meydana geldi. Çocuklarımı sevmediğim, çocuklarımla ilgilenmediğin yalandır. Çocuklarımı seven bir babayım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Psikolojik ilaç kullandım. Bu eylemi ne yaptığımı bilmediğim bir dönemde gerçekleştirdim." savunmasında bulundu. Sanık müdafinin ek savunma süresi istemesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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