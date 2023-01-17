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    • Yaşam
    • 17.01.2023 18:53
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    • 17.01.2023 18:53
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    TEM'de 9 araç birbirine girdi! İki tır arasında kağıt gibi ezilen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

    TEM Otoyolu Maşukiye mevkiinde 3'ü tır 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, iki tırın arasında kalan ve hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişiden 3'ünün burnu bile kanamadı. Kazaya karışan araçta bulunanların cenazeden döndükleri öğrenildi.

    İHA
    İki tır arasında kaldı! Burunları bile kanamadı

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3'ü tır toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Bir araç 2 tırın arasında kalarak adeta kağıt gibi ezilirken araçta bulunan bir kişi yaralandı, diğer 3 kişinin burnu bile kanamadı. Hurdaya dönen otomobildeki kişilerin ise cenazeden döndükleri öğrenildi.



    Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde yavaşlayan trafik sebebiyle duramayan 9 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. 3'ü tır toplam 9 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce trafik kontrol altına alındı. Kazada iki tırın arasında kalarak kağıt gibi ezilen araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, 3 yolcu burunları bile kanamadan kurtuldu.



        KARDEŞİNİN CENAZESİNDEN DÖNERKEN KAZAYA KARIŞTI
        Kazada hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtulan Nuran Öztürk, "Sakarya'da kardeşimin cenazesine gelmiştik, Sivas'a doğru dönüş yolundaydım. Tır bize arkadan çarptı. Kız kardeşim yaralandı" dedi. Bölgede oluşan trafik kontrollü şekilde sağlandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam TEM'de 9 araç birbirine girdi! İki tır arasında kağıt gibi ezilen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
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