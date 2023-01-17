TEM'de 9 araç birbirine girdi! İki tır arasında kağıt gibi ezilen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3'ü tır toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Bir araç 2 tırın arasında kalarak adeta kağıt gibi ezilirken araçta bulunan bir kişi yaralandı, diğer 3 kişinin burnu bile kanamadı. Hurdaya dönen otomobildeki kişilerin ise cenazeden döndükleri öğrenildi.