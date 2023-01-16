Almanya'da cesedi aykılan Abdülkadir Sargın’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!





YANLIŞ CENAZE YAKILDI

Abdülkadir Sargın'ın cenazesi vefattan bir gün sonra otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından cenaze nakil firmasına Sargın'ın cenazesi diye başka bir cenaze teslim edildi. Ailesi yıkama işlemi sırasında cenazenin babalarına ait olmadığını gördü.