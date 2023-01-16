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    • 16.01.2023 07:59
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    • 16.01.2023 08:10
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    Son dakika: Yük gemisi karaya oturdu! Boğaz'da trafik askıya alındı

    Son dakika haberi... Ukrayna'dan İstanbul'a gelen yük gemisi Boğaz'da Sarıyer mevkiinde karaya oturdu. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

    AJANSLAR
    Gemi karaya oturdu! Trafik askıya alındı

    İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.

    EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ
    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Yük gemisi karaya oturdu! Boğaz'da trafik askıya alındı
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