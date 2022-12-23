Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın'ın cenazesi Almanya'da yakıldı! Türkiye'den sert tepki: "Suçluları cezalandırın aileden özür dileyin"

TÜRK VATANDAŞI ABDULKADİR SARGIN'IN NAAŞININ YAKILMASI
"Abdülkadir Sargın isimli vatandaşımız 14 Aralık günü Hannover'deki eyalet hastanesinde fenalaşıp hayatını kaybetti. Maalesef, vatandaşımızın naaşının bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştırılması sonucunda yakıldığını öğrendik." diyen Bilgiç, Sargın'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Büyükelçi Bilgiç, naaşın yanlışlıkla yakıldığının öğrenilmesinin ardından Hannover Başkonsolosluğunun Sargın'ın ailesiyle temasa geçtiğini, eyalet bakanları da dahil olmak üzere gerekli girişimlerin yapıldığını belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in konunun takipçisi olduğunu söyledi.
Aileye gerekli hukuki desteğin verildiğini söyleyen Bilgiç şunları kaydetti:
"Cenazenin Türkiye'ye getirilip dinimize uygun bir şekilde defni için de Diyanet İşleri Başkanlığımızla gerekli koordinasyonu sağladık. Alman makamlarından bazı beklentimiz var, bunlardan ilki suçluların cezalandırılması ve aileden özür dilenmesi. Merhumun küllerinin ivedilikle ülkemize teslim edilmesi de beklentilerden bir tanesi."