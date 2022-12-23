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    • 23.12.2022 17:24
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    • 23.12.2022 17:39
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    Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın'ın cenazesi Almanya'da yakıldı! Türkiye'den sert tepki: "Suçluları cezalandırın aileden özür dileyin"

    Son dakika haberi! Almanya'da vefat ettikten sonra cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın'ın yakınları, hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Konuyla ilgili Türkiye'nin harekete geçtiğini belirten Büyükelçi Bilgiç, naaşın yanlışlıkla yakıldığının öğrenilmesinin ardından Hannover Başkonsolosluğunun Sargın'ın ailesiyle temasa geçtiğini, eyalet bakanları da dahil olmak üzere gerekli girişimlerin yapıldığını belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in konunun takipçisi olduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Almanya’daki skandala Türkiye’den sert tepki!

    Almanya'nın Hannover kentindeki MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat eden Abdulkadir Sargın'ın (71) naaşının, İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştı.

    Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, Sargın'ın cenazesinin yakıldığı bilgisini verdi.

    Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Abdulkadir Sargın'ın yeğeni Barış Sargın, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

    Olayla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirten Sargın, "Haber aldıktan sonra Dışişleri Bakanlığımız çok ilgilendiler. Hala da ilgileniyorlar. Hukuki danışmanlık verebileceklerini söylediler. Hem hukuki danışmanlık hem de bu işlerden anlayan bir avukat önem arz ediyor." dedi.

        Sargın, olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, başka insanların da mağdur olmasını istemediklerini belirtti.

        Almanya'da yaklaşık 4 milyonu Türk, 10 milyon Müslüman'ın yaşadığını ifade eden Sargın, "Müslümanlara yapılan bu vahşice olayı herkese duyurmak istiyoruz. Başımıza gelen başkasının basına gelmesin." diye konuştu.

        YANLIŞ AYAK KESİLDİ İDDİASI
        Sargın, bugün hastane yetkililerinden bir profesörün kendilerine ulaştığını belirterek, rahmetlinin küllerinin 28 Aralık'ta kendilerine teslim edebilecekleri bilgisini verdiğini söyledi.

        Sargın, kendilerine verilecek küllerin amcalarına ait olduğunu nasıl anlayacaklarını bilmediklerini belirtti.

        Bu hastanede kendilerine yapılan ilk yanlışlık olmadığını dile getiren Sargın, şunları kaydetti:

        "Bu hastanede 4 yıl önce babamın yanlışlıkla ayağını kestiler. Normalde sağ ayağının alınması gerekirken, sol ayağını aldılar. Ondan sonra da mecburen öteki ayağını da kesmek zorunda kaldılar. Babam felç. Konuşamıyor. İki ayağı yok. Hannover kentinde evde bakıma muhtaç yaşıyor. Bunun üstüne de amcamın başına gelenler bizi çileden çıkardı. Aynı hastanede bu ikinci kez başımıza geliyor. Yetkililerden bize yardımcı olmasını istiyoruz. Olayı sonuna kadar araştırmak istiyoruz. Belki bu olayın içinden değişik şeylerde olabilir. Burası bir araştırma hastanesi. Belki amcamın kadavrasını kullanmış olabilirler. Küllerin, amcama ait olduğunu nasıl bileceğim? Bana bunu kim ispat edecek? Bunların aydınlığa kavuşmasını istiyoruz. Başka birinin de başına gelmesini istemiyoruz."

        TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ
        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya'da bir Türk vatandaşının naaşının yanlışlıkla yakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        TÜRK VATANDAŞI ABDULKADİR SARGIN'IN NAAŞININ YAKILMASI
        "Abdülkadir Sargın isimli vatandaşımız 14 Aralık günü Hannover'deki eyalet hastanesinde fenalaşıp hayatını kaybetti. Maalesef, vatandaşımızın naaşının bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştırılması sonucunda yakıldığını öğrendik."         diyen Bilgiç, Sargın'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

        Büyükelçi Bilgiç, naaşın yanlışlıkla yakıldığının öğrenilmesinin ardından Hannover Başkonsolosluğunun Sargın'ın ailesiyle temasa geçtiğini, eyalet bakanları da dahil olmak üzere gerekli girişimlerin yapıldığını belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in konunun takipçisi olduğunu söyledi.

        Aileye gerekli hukuki desteğin verildiğini söyleyen Bilgiç şunları kaydetti:

        "Cenazenin Türkiye'ye getirilip dinimize uygun bir şekilde defni için de Diyanet İşleri Başkanlığımızla gerekli koordinasyonu sağladık. Alman makamlarından bazı beklentimiz var, bunlardan ilki suçluların cezalandırılması ve aileden özür dilenmesi. Merhumun küllerinin ivedilikle ülkemize teslim edilmesi de beklentilerden bir tanesi."

            Bilgiç, benzer olayların yaşanmasını engellemek için Alman makamlarınca gerekli önlemleri alınmasının beklendiğini söyledi.

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            Haberler Güncel Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın'ın cenazesi Almanya'da yakıldı! Türkiye'den sert tepki: "Suçluları cezalandırın aileden özür dileyin"
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