Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın'ın cenazesi Almanya'da yakıldı! Türkiye'den sert tepki: "Suçluları cezalandırın aileden özür dileyin"

Sargın, olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, başka insanların da mağdur olmasını istemediklerini belirtti.

Almanya'da yaklaşık 4 milyonu Türk, 10 milyon Müslüman'ın yaşadığını ifade eden Sargın, "Müslümanlara yapılan bu vahşice olayı herkese duyurmak istiyoruz. Başımıza gelen başkasının basına gelmesin." diye konuştu.

YANLIŞ AYAK KESİLDİ İDDİASI

Sargın, bugün hastane yetkililerinden bir profesörün kendilerine ulaştığını belirterek, rahmetlinin küllerinin 28 Aralık'ta kendilerine teslim edebilecekleri bilgisini verdiğini söyledi.