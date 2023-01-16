Konya'da korkutan gelişme! Uzmanlar uyardı: Afet riski var

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, 2022 yılı sonu itibariyle 2500 obruk olduğunu söyledi. Obrukların artık insanların bulunduğu bölgeye kadar geldiğini belirten Arık, "Obruk nedeniyle afet olma riski var." açıklamasında bulundu.
Sabah gazetesinin haberine göre; Obrukların çoğu Karapınar ilçesinde oluşurken son yıllarda bunlara Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçeleri de eklendi. Obruk risk haritasının çıkartılması için Konya AFAD İl Müdürlüğü ile Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmaları sürüyor.
KURAKLIK OBRUK OLUŞUMUNU ETKİLİYOR
Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, kentteki obruk oluşumuna kuraklığında etkili olduğunu söyledi.