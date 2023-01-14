Evlat edinmek için mahkemeye başvurdukları engelli Suna hayatını kaybetti

Yüreklere dokunan haberin adresi, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ydi. Mehmet ile Ayşe Eser'in tek çocuğu Suna, 2 yaşındayken havale geçirdi. O günden beri konuşamadı, hareket edemedi. Annesi Ayşe Eser, 3 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir başına kaldığı babası ise onu, "Artık bakamıyorum" diyerek komşuları olan Tuna Ailesi'ne bırakıp gitti! Baba Eser, Suna'yı kabul eden aileye noterden, hastanelerdeki sağlık işlemlerini, tedavilerini yaptırmaları yönünde vekalet verdi.