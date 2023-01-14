Evlat edinmek için mahkemeye başvurdukları engelli Suna hayatını kaybetti

Yüreklere dokunan haberin adresi, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ydi. Mehmet ile Ayşe Eser'in tek çocuğu Suna, 2 yaşındayken havale geçirdi. O günden beri konuşamadı, hareket edemedi. Annesi Ayşe Eser, 3 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir başına kaldığı babası ise onu, "Artık bakamıyorum" diyerek komşuları olan Tuna Ailesi'ne bırakıp gitti! Baba Eser, Suna'yı kabul eden aileye noterden, hastanelerdeki sağlık işlemlerini, tedavilerini yaptırmaları yönünde vekalet verdi.
EVLATLIK ALMAK İSTEDİ
3 çocuk sahibi Hadiye- Ramazan Tuna çifti, Suna'yı kendi evlatları gibi benimsedi. Tüm ihtiyaçlarını gönüllü karşıladı, bakımını üstlendi. Ardından talihsiz çocuğu evlatlık almak istedi. Bunun üzerine baba Mehmet Eser, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızının Tuna ailenin üzerine geçirilmesi için dilekçe verdi. Ancak mahkeme sürerken rahatsızlanan Suna'nın sağlık durumu kötüye gitti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ondan geriye kalan ise Tuna çiftinin dünyaya verdiği merhamet dersiydi.
BU TABLO YERİNİ DERİ BİR ACIYA BIRAKTI
Suna Eser, 11 yaşında anne acısını tattı. Babasıyla bir başına kaldı. Tuna çifti ise babasının 'Bakamıyorum' dediği talihsiz yavruyu senelerce bağrına bastı.