Konya'da MİT yalanıyla cinsel istismar skandalında okul müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı





GÖRÜNTÜ KAYDEDEN DİSK BOZULMUŞ

İdari ve adli soruşturma sürerken, yeni deliller ortaya çıktı. Polis, Asuman Sahar Koleri'nin müdür olduğu okulda güvenlik kameralarını incelemek istedi. Ancak görüntülerin kaydedildiği sabit diskin bozulduğu belirlendi. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, Harun Avcu, Ahmet Mandal, G.A., Asuman Sahar Koleri ve eşi M.K.'nin okula giriş-çıkış yaptığını tespit etti. Görüntülerle dini nikahının kıyıldığı gün G.A.'nın okula girdiği sırada başının açık, çıktığı sırada ise başörtülü olduğu belirlendi.



OKULDA 2 GECE SÜREN CİNSEL İSTİSMAR

Soruşturma kapsamında yine ifadesine başvurulan G.A., dini nikahının kıyılmasından sonra da Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda iki gece cinsel istismara uğradığını anlattı. G.A., ifadesinde "Ahmet Mandal ile dini nikahımın kıyılmasından sonra, 'Okulda kalmamız gerekiyor' diyerek beni aynı okula götürdü. Burada bulunan 1+1 ev gibi döşenmiş, içinde yatağı, mutfağı olan uygulama sınıfında kaldık. Burada kaldığımız 2 gece cinsel istismara maruz kaldım. Asuman Sahar Koleri, akşam okuldan ayrılırken, 'Kapıyı içeriden kilitleyin. Ben gelene kadar çıkmayın' diyordu. Sabah geldiğinde de kahvaltı hazır diye bizi çağırıyordu" dedi.