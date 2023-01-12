Son dakika: Pendik'te sokak köpeği vahşeti! 10 yaşındaki çocuk okul yolunda saldırıya uğradı

Bu servis şoförü orada durmasa oğlumu bu araziye sürükleyecekler. Belki daha fazlası olacak. O gün 2 kat olmasına rağmen pantolonu bu vaziyette. Ben 5 yıldır hayvan besliyorum ve benim oğlum özellikle hayvanlara karşı aşırı hassasiyeti olan bir çocuk. Yani hayvanlara herhangi bir saldırı ya da onları tahrik ettiğini asla düşünmüyorum. O çevrede olan insanlar olmasa kurtulması söz konusu bile değil" dedi.