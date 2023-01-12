Son dakika: Pendik'te sokak köpeği vahşeti! 10 yaşındaki çocuk okul yolunda saldırıya uğradı

Olay, geçen pazartesi günü sabah saatlerinde Pendik Çınardere Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki Demir Ömerdursun, okula gitmek üzere evinden çıktı. Sokakta yürümeye başlayan küçük çocuğu, evlerinin karşısındaki boş arazide bulunan sokak köpekleri kovalamaya başladı. Yüzüstü yere düşen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı.
Şans eseri oradan aracıyla geçen bir servis şoförü Ömerdursun'u kurtardı. Sırtında, kalçasında ve baldırında yaralar oluşan çocuğun annesi Pakize Karaduman, hastaneden sağlık raporu alarak ilgili kurumlara şikayette bulundu. Bugün olayın yaşandığı caddede toplanan mahalle sakinleri duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Arazide bulunan sokak köpeklerinin mahalle sakinlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
"VÜCUDUNUN ARKA KISMI KOMPLE ZARAR GÖRÜYOR"
Anne Pakize Karaduman, "10 yaşındaki oğlum okula giderken bu bölgede sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğradı. Yüz üstü düşüyor önce. Yüz üstü düştüğünden çantası ensesine ve baş bölgesine geldiği için başı ve boynu kurtuluyor fakat vücudunun arka kısmı komple zarar görüyor. Bir servis şoförü duruyor.