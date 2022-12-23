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MİT yalanıyla tecavüz skandalında şok detay! Ahmet Mandal’ın ifadesi ortaya çıktı: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırıp...

Konya'daki MİT yalanıyla tecavüz skandalında bu kadarına da pes dedirten detaylar ortaya çıktı. İki genç kıza cinsel istismarda bulunan 34 yaşındaki Ahmet Mandal, "Emekli istihbarat elemanı E.E'nin kurmuş olduğu, özel büro istihbarat kurumu adına çalışıyoruz. Aldığımız bilgileri mail yoluyla kuruma aktarıyoruz. G.A'nın bana karşı ilgisi vardı. Gönül birlikteliğim oldu" dedi. Öte yandan mağdur edilen kızı inşaatlarda çalıştırdığı ortaya çıktı.

23.12.2022 10:36 - Son Güncelleme: 23.12.2022 10:36
MİT yalanıyla tecavüz skandalında şok detay! Ahmet Mandal’ın ifadesi ortaya çıktı: Liseli kuzu inşaatlarda çalıştırıp...

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir lisede okuyan G.A. ve K.K'yı 'MİT'e eleman olarak alacağım' yalanıyla istismar eden Ahmet Mandal'ın ifadesi ortaya çıktı.

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MİT yalanıyla tecavüz skandalında şok detay! Ahmet Mandal’ın ifadesi ortaya çıktı: Liseli kuzu inşaatlarda çalıştırıp...

Ulaşılan ifadede genç kızlara kendisini istihbaratçı olarak tanıtmadığını ileri süren Mandal, "Lisede inşaat işleri olduğu için okul müdürü Harun Avcu ile tanıştım.

MİT yalanıyla tecavüz skandalında şok detay! Ahmet Mandal’ın ifadesi ortaya çıktı: Liseli kuzu inşaatlarda çalıştırıp...

Kimseye kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım. G.A. ve K.K'yı okulda tanıdım ve sizleri istihbarata aldıracağım diye herhangi bir beyanda bulunmadım.

MİT yalanıyla tecavüz skandalında şok detay! Ahmet Mandal’ın ifadesi ortaya çıktı: Liseli kuzu inşaatlarda çalıştırıp...

Ben G.A'ya 'birlikte çalışalım mı' dedim. G.A. ve babası benimle inşaat işlerinde çalışmayı kabul etti.

MİT yalanıyla tecavüz skandalında şok detay! Ahmet Mandal’ın ifadesi ortaya çıktı: Liseli kuzu inşaatlarda çalıştırıp...

G.A'ya 'Seni seviyorum, nikah kıyalım, seninle birlikte olmam lazım' diye bir şey söylemedim.

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