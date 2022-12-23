MİT yalanıyla tecavüz skandalında şok detay! Ahmet Mandal’ın ifadesi ortaya çıktı: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırıp...
Konya'daki MİT yalanıyla tecavüz skandalında bu kadarına da pes dedirten detaylar ortaya çıktı. İki genç kıza cinsel istismarda bulunan 34 yaşındaki Ahmet Mandal, "Emekli istihbarat elemanı E.E'nin kurmuş olduğu, özel büro istihbarat kurumu adına çalışıyoruz. Aldığımız bilgileri mail yoluyla kuruma aktarıyoruz. G.A'nın bana karşı ilgisi vardı. Gönül birlikteliğim oldu" dedi. Öte yandan mağdur edilen kızı inşaatlarda çalıştırdığı ortaya çıktı.
23.12.2022 10:36 - Son Güncelleme: 23.12.2022 10:36
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir lisede okuyan G.A. ve K.K'yı 'MİT'e eleman olarak alacağım' yalanıyla istismar eden Ahmet Mandal'ın ifadesi ortaya çıktı.