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    • Yaşam
    • 15.12.2022 11:25
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    • 15.12.2022 12:07
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    MİT yalanıyla liseli genç kıza cinsel istismar! Okul müdürleri için tutuklama talebi

    Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A., okul müdürü H.A'nın 'Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişinin cinsel istismarına uğradı. Cinsel istismarda bulunan elektrik ustası Ahmet Mandal'ın tutuklandığı olayda, biri kadın iki okul müdürü hakkında da tutuklama talebinde bulunuldu.

    AJANSLAR
    MİT yalanıyla cinsel istismara 2 tutuklama talebi daha

    Türkiye'yi sarsan 6 yaşında evlendirme skandalının yankıları sürerken bir istismar haberi de Konya'dan geldi.

    17 yaşındaki lise öğrencisi okul müdürü tarafından "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız" diyerek kandırıldı ve tanıştırıldığı kişinin günlerce cinsel saldırısına maruz kaldı.

    Liseli kıza, 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle, cinsel istismar etmiş

    Ailenin şikayeti üzerine kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal (35) gözaltına alınıp 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Okul müdürü ile ona yardım eden başka bir müdür de açığa alındı.

    Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.


    G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç

    OKUL MÜDÜRLERİ DE TUTUKLANSIN
    G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunduklarını söyledi.

    BİRİ KADIN 2 MÜDÜR AÇIĞA ALINDI
    G.A.'nın kendi okul müdürü H.A. ile odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması gerektiğini belirten Güleç, "Söz konusu olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Dosyada gizlilik kararı da halen sürüyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik. Olaydaki suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz" dedi.


    Okul müdürü H.A.

    OKULA YENİ MÜDÜR ATANDI
    Bu arada, açığa alınan okul müdürlerinden H.A.'nın yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturma kapsamında H.A. ile A.S.K. hakkında araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.

        MİT YALANIYLA GÜNLERCE İSTİSMAR EDİLMİŞ
        Konya'da lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), iddiaya göre okulunun müdürü H.A.'nın derslerinde başarılı olduğu için 'Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli 1 çocuk babası Ahmet Mandal (35), günlerce istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Yaşadıklarını anlatan G.A., kendisini MİT'e alacağız diyerek kandırdıklarını, okul müdürü H.A.'nın başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin odasında Ahmet Mandal ile dini nikahlarını kıydığını, daha sonra Mandal'ın şiddet ve tehditle günlerce istismarda bulunduğunu öne sürdü.

        G.A. şunları söyledi:
        "Okul müdürüm H.A., derslerimde başarılı olduğu için 'Seni MİT'e memur olarak alalım' dedi. Daha sonra müdürüm, yanında bizim okuldan bir kız arkadaşım ve ismini Ahmet Mandal olduğunu belirten kişiyle birlikte, beni evden aldılar. 'Seni MİT'e uygun gördük' dediler. Ben de tamam dedim. Bu sırada Ahmet Mandal da gösterdiği kurum kimliğiyle MİT'te çalıştığını söyledi. Sonraki günlerde bana 'Seni MİT'e aldık' dediler. Sonra 'Okuldan birine seni 1 ay takip ettirdik ve MİT, senin yanlışını görmüş. Seni bir erkekle otobüste yan yana otururken görmüşler. Fotoğrafın elimizde, ailene göstermemizi istemezsin herhalde' dediler."

        'SEVGİLİ ROLÜ YAPMASINI İSTEMİŞ
        Birkaç gün sonra da Ahmet Mandal'ın kendisiyle sevgili rolü yapmaları gerektiğini söylediğini iddia eden G.A., ''Ahmet Mandal, 'MİT'e memur olarak daha kolay girmen için benimle sevgili rolü yapman gerekiyor. Bundan da kimsenin haberi olmasın. Herkes gerçek sevgili sansın. Telefonlarımız dinleniyor, mesajlarına, konuşmana dikkat et. Takip ediliyoruz, kameralara çok dikkat et' dedi. Ben önce bu teklifi reddettim. Okul müdürüm H.A., bana gelerek 'Bu adam, seni otobüsteki bu fotoğraflarınla kabul ediyorsa, sen de kabul etmek zorundasın' dedi. Böyle deyince ben de kabul ettim" diye konuştu.


        Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Ahmet Mandal

        'DİNİ NİKAHI REDDETTİM, AİLEMLE TEHDİT ETTİLER'
        Kendisini tehdit ederek dini nikaha zorladıkların anlatan G.A., "Ahmet Mandal, bana dini nikah kıymaktan bahsetti, ben reddettim. 'Seni de istemiyorum işini de istemiyorum', dedim. Sonra başka bir okulun kadın müdürüne söylemişler. O kadın müdür gelip benimle konuştu. 'İmam nikahı bir kadının hakkı, nikahı kıysanız güzel olur. Hem de günah olmaz' dedi. Ben yine reddettim. Ahmet Mandal, bu kez beni aileme zarar vermekle tehdit etti. Ben de mecburen kabul etmek zorunda kaldım. İmam nikahını, o kadın müdürün odasında, kendi okulumun müdürü kıydı. O kadın müdür, eşi ve okulun hizmetlisi de oradaydı. Sonra bana 'mehir' diye bir şey imzalattılar. Bu mehrin bir ev olduğunu söylediler'' ifadelerini kullandı.

        'NİKAHIN GEREĞİ DİYEREK' İSTİSMARDA BULUNMUŞ
        G.A., Ahmet Mandal'ın, Merve adındaki bir MİT çalışanıyla tanıştıracağını söyleyip, kendisini kandırarak evine götürdüğünü ve şiddet uygulayıp, tehditle tecavüz ettiğini öne sürdü. G.A., ''Evine gittiğimizde Merve nerede diye sordum? 'Ne Merve'si, imam nikahı kıyıldı. Bunun gereği bizim birlikte olmamız lazım' dedi. 'İmam nikahını bozalım bitsin', dedim. Bana şiddet uygulayarak, ailemin canıyla tehdit etti ve zorla bana tecavüz etti. Ertesi gün ağlayıp, evime gitmek isterken, okul müdürüm geldi. O da bana, 'İmam nikahı gereği bunu yapmanız gerekiyordu. Siz artık evlisiniz, çok normal bir şey, günah da yazılmıyor' dedi. Sonra Ahmet Mandal bana 'Babana söylerim, sen kendi isteğinle gelmişsin gibi anlatırım' demeye başladı. Tehditler arttı, her çağırdığında gitmek zorunda kaldım. Bana evimde dinleme cihazı olduğunu söyledi" diye konuştu.

            'EĞİTİME GÖTÜRME BAHANESİYLE HER GÜN TECAVÜZE UĞRADIM'
            G.A., okul müdürü H.A.'nın 'Seni kurumun başındaki kişiyle tanıştıracağız' deyip bir albayla tanıştırmasıyla, istihbarat mensubu olacağına daha çok inandığını belirtti. G.A., bu sırada diğer okul müdürü A.S.K.'nin istediği üzerine okula babası G.A.'yı çağırdığını ve A.K.S.'nin, babasına 'Artık MİT'te. Ders alacak, eğitim alacak' dediğini söyledi. Bu sürecin ardından Ahmet Mandal'ın eğitime götürme bahanesiyle evine götürüp, istismarı sürdürdüğünü söyleyen G.A., ''Evimden alarak evine götürüp, her gün tecavüz etti. Silahını da gösteriyordu. Büyük bir silahı vardı, arabasının arkasında duruyordu. Bir gün dayanamadığımı eve gitmek istediğimi söylediğimde, korumam, diye tanıttığı Ali isimli kişiyi aradı, 'Arabanın arkasındakileri temizlet, evine gideceğiz ailesini tarayacağız' diyerek tehditlerde bulundu. Sürekli aileme yönelik tehditlerde bulunuyordu'' dedi.


            Lise müdürü A.S.K

            'GECE AİLEM BAŞIMDA BEKLİYOR'
            Korkudan okuluna gidemediğini belirten G.A., ''Ben şimdi evden çıkamıyorum, korkuyorum. Okuluma gidemiyorum. Üniversite sınavına çalışamıyorum. Korkuyorum, ağlıyorum. Gece ailem başımda bekliyor. Adaletin yerini bulmasını, bunların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

            'OKUL MÜDÜRÜ, BAŞINIZA TALİH KUŞU KONDU, DEDİ'
            Liseli öğrenci G.A.'nın babası G.A. da kızının MİT'e memur olarak başlayacağını okul müdürleri söylediği için inandığını belirtti. Baba G.A., ''Kızım bana okul müdürünün kendisini MİT'e alacağını söyledi. 'Hakkımızda hayırlısı, vatana, millete verilecek bir hizmet varsa verelim' dedim. Bir gün iki okulun müdürü kızımı gelip evden aldılar. Bir albay ile yemeğe gideceklerini söylediler. Ben de bu memurlara güvenip kızımı gönderdim. Daha sonra kızım, diğer okulun müdürü A.S.K.'nin benimle tanışmak istediğini söyledi. Kadının yanına gittiğimde bana 'Başınıza talih kuşu kondu. Sizin çocuğunuzu MİT istiyor ne diyorsunuz?' dedi. Ben de 'Vatana millete bir evlat vereceksek, benim canım da feda olsun' dedim'' diye konuştu.

            İĞRENÇ TUZAĞIN ŞÜPHELİLERİ KONUŞTU
            Okul müdürü H.A. ve odasında imam nikahı kıyılan diğer okul müdürü A.S.K. açığa alındı. Olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadeler ortaya çıktı.

            'MİTÇİ'YİM DİYE KANDIRDI'
            Soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken, okul müdürü H.A.'nın "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Mandal bizi de kandırdı dediği" öğrenildi. Diğer okul müdürü A.S.K. de "Ahmet Mandal bizi MİT'çiyim, diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.

            'MİT DEĞİL DERNEK KARTI'
            Okul müdürü H.A.'nın tanıştırmasıyla G.A.yı günlerce istismar ettiği belirtilen Ahmet Mandal'ın, ifadesinde "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

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            Haberler Yaşam MİT yalanıyla liseli genç kıza cinsel istismar! Okul müdürleri için tutuklama talebi
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