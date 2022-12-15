MİT yalanıyla liseli genç kıza cinsel istismar! Okul müdürleri için tutuklama talebi

Türkiye'yi sarsan 6 yaşında evlendirme skandalının yankıları sürerken bir istismar haberi de Konya'dan geldi.
17 yaşındaki lise öğrencisi okul müdürü tarafından "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız" diyerek kandırıldı ve tanıştırıldığı kişinin günlerce cinsel saldırısına maruz kaldı.
Ailenin şikayeti üzerine kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal (35) gözaltına alınıp 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Okul müdürü ile ona yardım eden başka bir müdür de açığa alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.
G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç
OKUL MÜDÜRLERİ DE TUTUKLANSIN
G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunduklarını söyledi.
BİRİ KADIN 2 MÜDÜR AÇIĞA ALINDI
G.A.'nın kendi okul müdürü H.A. ile odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması gerektiğini belirten Güleç, "Söz konusu olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Dosyada gizlilik kararı da halen sürüyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik. Olaydaki suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz" dedi.
Okul müdürü H.A.
OKULA YENİ MÜDÜR ATANDI
Bu arada, açığa alınan okul müdürlerinden H.A.'nın yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturma kapsamında H.A. ile A.S.K. hakkında araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.