Bebek sahilindeki cinsel ilişki rezaleti: Sapığın paçayı kurtarma planı tutmadı

MADDENİN ETKİSİNDEYDİM

Özgür Kavi bir önceki duruşmada yaptığı savunmasında, "Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Böyle bir durumla burada olduğum için üzgünüm.

O gün kadının benimle ilişkiye girmek istediğini size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu.

Durumu tam anlatamıyorum benimde psikolojim iyi değil. Olay günü arkadaşımla yüzüyordum. Ben madde bağımlısıyım.