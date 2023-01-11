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    • Yaşam
    • 11.01.2023 11:31
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    • 11.01.2023 11:31
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    Bebek sahilindeki cinsel ilişki rezaleti: Sapığın paçayı kurtarma planı tutmadı

    Geçtiğimiz yaz Bebek sahilinde akli dengesi yerinde olmayan kadınla cinsel ilişkiye giren sapık, hakim karşısına çıktı. Beraat etmek için yalana sarılan sanık, olay sırasında madde etkisinde olduğunu ve uzun süredir bağımlılıktan kurtulmak için tedavi gördüğü öne sürdü. Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını talep etti. Kadının sağlık sorunları olduğunu bilmediğini belirterek olayın karşılıklı rızayla gerçekleştiğini söyleyen sapığın, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    takvim.com.tr
    Sapığın paçayı kurtarma planı tutmadı

    Bebek sahilinde akli dengesi yerinde olmayan Carmen Maria ile cinsel ilişkiye giren sapık, bugün hakim karşısına çıktı. Beraat etmek isteyen sapığın planı mahkemede tutmadı. Genç kadın hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

    YENİDEN HAKİM KARŞISINDA
    Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay tarihler 30 Mayıs 2022'yi gösterdiğinde Bebek Sahili'nde yaşandı. Carmen Maria T. isimli kadın ile sahilde cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi'nin yeniden hakim karşısına çıktı.

    İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Carmen Maria T. katılmadı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
    Duruşmada tutuklu sanık Özgür Kavi hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

    Duruşmada söz verilen sanık Kavi tahliyesini isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını talep etti.

        Mahkeme Kavi hakkında rapor aldırılması talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        'HAYASIZCA HAREKETLER'
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür Kavi'nin 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ve 'hayasızca hareketler' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        MADDENİN ETKİSİNDEYDİM
        Özgür Kavi bir önceki duruşmada yaptığı savunmasında, "Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Böyle bir durumla burada olduğum için üzgünüm.

        O gün kadının benimle ilişkiye girmek istediğini size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu.

        Durumu tam anlatamıyorum benimde psikolojim iyi değil. Olay günü arkadaşımla yüzüyordum. Ben madde bağımlısıyım.

        İki üç kez kadın yanımıza geldi alkol ve sigaramızı aldı. O an maddenin etkisindeydim.

        Kadının kesinlikle üzerine yürümedim.

        Olay kadının rızasıyla gerçekleşti ve benim maddenin etkisinde olmamdan dolayı gerçekleşmiştir. Burada ben de mağdurum'' dedi.

            "KAZA İLE OLDU''
            Savunmasına devam eden Kavi, "Daha öncede kadını orada görmüştüm. Ben kadının akıl sağlığı yerinde olmadığını bilsem o hareketi yapmazdım.

            Olay öncesinden bir ay önce madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi görmüştüm." ifadelerini kullandı.

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