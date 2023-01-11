Bebek sahilindeki cinsel ilişki rezaleti: Sapığın paçayı kurtarma planı tutmadı

Bebek sahilinde akli dengesi yerinde olmayan Carmen Maria ile cinsel ilişkiye giren sapık, bugün hakim karşısına çıktı. Beraat etmek isteyen sapığın planı mahkemede tutmadı. Genç kadın hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
YENİDEN HAKİM KARŞISINDA
Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay tarihler 30 Mayıs 2022'yi gösterdiğinde Bebek Sahili'nde yaşandı. Carmen Maria T. isimli kadın ile sahilde cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi'nin yeniden hakim karşısına çıktı.
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Carmen Maria T. katılmadı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Duruşmada tutuklu sanık Özgür Kavi hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.
Duruşmada söz verilen sanık Kavi tahliyesini isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını talep etti.