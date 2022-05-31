İstanbul Boğazı'ndaki skandal görüntülere soruşturma! Bebek'teki rezaletin failleri gözaltına alındı

İstanbul Boğazı'nda gündüz gözü ile ulu orta cinsel ilişkiye girenler bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı, Türkiye ayağa kalktı.
BEBEK SAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRENLER 'SIĞINMACI' İDDİASI
Bebek sahilindeki iğrenç görüntüler hızla yayılınca sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Cinsel ilişki görüntülerindekilerin sığınmacılar olduğu iddia edildi. Bu konu üzerinden infial yaratacak paylaşımlar art arda geldi.
BEBEK SAHİLİNDEKİ İĞRENÇ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA
İstanbul Boğazı'nda çekilen iğrenç görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bebek sahilinde hayasızca davranış sergileyerek cinsel ilişkiye giren şahıslar hızla tespit edildi ve gözaltına alındı.