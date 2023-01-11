HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Ocak 2023 hava durumu

Kurak geçen günlerin ardından Türkiye genelinde kar ve yağmurlu hava etkisini gösteriyor. Özellikli yurdun batı ve iç bölgelerinde sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü; 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, hava etkisini gösterecek.