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    • Yaşam
    • 11.01.2023 10:01
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    • 11.01.2023 10:03
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Ocak 2023 hava durumu

    Bu yıl sıcaklıklar mevsim normalleri üstünde seyredince yağışlar beklenenden az düştü ve çok sayıda ilimizde kuraklık tehlikesi meydana geldi. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük kentlerde barajlarda su seviyesi kritik seviyelere yaklaştı. Ancak önümüzdeki günler yurdun batısında yağışlı bir hava dalgasının etkili olacağını gösteriyor. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; 11 Ocak 2023 haritasında iç ve batı bölgelerde sağanak yağış etkisini artıcak. 11 ilde sarı ve turuncu alarm verilen açıklamada, sel, su baskını ve taşkınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji’den 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı!

    Kurak geçen günlerin ardından Türkiye genelinde kar ve yağmurlu hava etkisini gösteriyor. Özellikli yurdun batı ve iç bölgelerinde sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü; 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

    YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, hava etkisini gösterecek.

    İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ SAĞANAKLARA DİKKAT!
    Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 5 DERECE DÜŞECEK
        Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        KISA SÜRELİ FIRTINA
        Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

            İşte haritalı 5 günlük tahmin:

            12 Ocak Perşembe

            13 Ocak Cuma

                14 Ocak Cumartesi

                14 Ocak Pazar

                Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
                Ankara:                 Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8

                    İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

                    İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15

                    Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

                        Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 15

                        Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

                        Trabzon: Az bulutlu 13
                            Sinan Ateş cinayetinde hedef Cumhur İttifakı mı?
                            Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Ocak 2023 hava durumu
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