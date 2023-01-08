Bursa'da Cem Muhammet'i çöp eve kilitleyen teyze hakkında istenen ceza belli oldu

Bursa'da kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Acar'ın, 'ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet', 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 27 yıl hapis istendi.
Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraya verdi. Ancak Acar, ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar Acar katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar Acar'a tebligat gönderdi. Ancak Acar, kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı.
Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar Acar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.