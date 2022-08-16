'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet hastaneden taburcu edildi! Adresi gizli bir eve yerleştirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan Cem Muhammet A., baygın bulundu.
Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı.
Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.