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    • Yaşam
    • 16.08.2022 10:48
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    • 16.08.2022 11:04
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    'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet hastaneden taburcu edildi! Adresi gizli bir eve yerleştirildi

    Son dakika haberi! Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 'çöp ev'den kurtarılan Cem Muhammet A. (9), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki tedavisinin 22'nci gününde taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp, kuruma ait eve yerleştirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Cem Muhammet’le ilgili flaş gelişme!

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan Cem Muhammet A., baygın bulundu.

    Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı.

    Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        YERLEŞTİRİLDİĞİ EVİN ADRESİ GİZLİ
        Hastanedeki tedavisi tamamlanan Cem Muhammet, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan Cem Muhammet, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi.

        PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK
        Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.

        "ANNE BABA SEVGİSİNİ TATTIRDINIZ"
        Cem Muhammet ise; hastaneden ayrılırken doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Hayatının en güzel günlerinin hastanede geçtiğini belirten Cem Muhammet, "Bana burada anne ve baba sevgisini tattırdınız. Artık yürüyüp koşabilirim" dedi. Hastane yetkilileri Cem Muhammet'in 21 günde 4 kilo aldığını ve toplam kilosunun ise 21 olduğunu kaydetti. Cem Muhammet ilk isteğinin ise parkta oynamak istediğini de söyledi.

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