'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet hastaneden taburcu edildi! Adresi gizli bir eve yerleştirildi

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.

"ANNE BABA SEVGİSİNİ TATTIRDINIZ"

Cem Muhammet ise; hastaneden ayrılırken doktor ve hemşirelere teşekkür etti. Hayatının en güzel günlerinin hastanede geçtiğini belirten Cem Muhammet, "Bana burada anne ve baba sevgisini tattırdınız. Artık yürüyüp koşabilirim" dedi. Hastane yetkilileri Cem Muhammet'in 21 günde 4 kilo aldığını ve toplam kilosunun ise 21 olduğunu kaydetti. Cem Muhammet ilk isteğinin ise parkta oynamak istediğini de söyledi.