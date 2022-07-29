Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in babası oğlu olduğunu bilmiyor





'OĞLUM BANA 'YASEMİN', BEN ONA 'CEM' DERDİM'

Çocuğunu alıkoyduğu ve kendisine göstermediği için kardeşinden şikayetçi olan Yasemin A. polisteki ifadesinde, Kamuran Pınar A.'nın oğluna kendisini annesi olarak tanıttığını söyledi. Yasemin A. ifadesinde, "Rahmetli annem, çocuğum ile annelik bağı kurmamam için 'annem, oğlum' diye birbirimize, hitap etmemizi yasaklamıştı. Oğlum bana 'Yasemin', ben ona 'Cem' diye hitap ederek telefonda konuşurduk. Annemin bu şekilde davranmasının sebebi ise kardeşim Kamuran Pınar A.'nın oğluma kendisini annesi olarak tanıtması. Benim yüz yüze görüşme taleplerimi hep reddettiler. Annemin bana çocuğumu göstermemesinin sebebinin, kardeşim Pınar A.'nın, Cem'i kendi çocuğu gibi sahiplenmesi olduğunu düşünüyorum" dedi.