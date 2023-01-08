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    0850 kabusu bitiyor

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devreye girdi. 850 ile başlayan sahte numaralar aracılığı ile abonelik yapanlar ağır ceza alacak, vatandaş korunacak.

    0850 kabusu bitiyor
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleşen aramalar nedeniyle tesis edilen yeni aboneliklerin çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olması sebebiyle düzenlemeye gidiyor.

    Düzenlemeyle internet, sabit telefon ve tv aboneliklerinde 0850'li numaralardan arayan ve aslında abonelik sözleşmesi yapacağı kurumların doğrudan çalışanı olmayan, komisyonlu çalışan sahtekarlara göz açtırılmayacak.

    BTK tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında internet, sabit telefon ve tv aboneliklerine standart getiriliyor. Abonelik sözleşmesi tesis edilmeden önce ilgili tüketicinin irtibat numarasına aboneliğin yapılacağı işletmenin kurumsal numarasından sunulacak hizmete ilişkin abonelik sözleşmesi öncesinde teyit araması yapılacak. Aboneliğin acente ya da bayi kanalı ile oluşturulduğu durumlarda işletmeci acente/ bayinin adı, ili ve ilçesi bilgisine yer verilecek.

    Diğer yöntemler ile oluşturulduğu durumlarda işletmeci yetkili temsilcisinin adı, soyadı bilgisine de SMS içerisinde yer verilecek. (Barış ŞİMŞEK)
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