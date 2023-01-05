Kasım Pırlant'ın tüm mirası kardeşlerine kalmıştı! Sürpriz iki ABD'li kardeş ortaya çıkınca hesaplar şaştı

İzmirli Kasım Pırlant (69), 1973'te ABD'ye gidip garsonluk yaptı. Çok çalıştı. Milyon dolarlar kazandı. Ancak oğlu Zafer'i kazada kaybedince eşi Tülay'dan boşandı. Türkiye'ye dönüş yaptı.
Ama ABD'li Henry ve Candice Jackson, babalık davası açtı. Duruşma sürerken Pırlant, kalp krizi geçirip hayata gözlerini kapadı. Jackson'lar, dava sonucunu beklemeye başladı.
Tek çocuğunu kaybeden Pırlant'ın tüm mirası kardeşlerine kaldı. Ancak sürpriz iki ABD'li kardeş, ortaya çıkınca hesaplar şaştı!
Ama ABD'li Henry ve Candice Jackson, babalık davası açtı. Duruşma sürerken Pırlant, kalp krizi geçirip hayata gözlerini kapadı. Jackson'lar, dava sonucunu beklemeye başladı.
Tek çocuğunu kaybeden Pırlant'ın tüm mirası kardeşlerine kaldı. Ancak sürpriz iki ABD'li kardeş, ortaya çıkınca hesaplar şaştı!