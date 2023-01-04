Patlamada hayatını kaybeden Cennet duvağı ile son yolculuğuna uğurlandı

Nazilli'nin Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 7 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bir restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ederken, olayda ağır yaralanarak İzmir'e sevk edilen Cennet Yeldi (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON ANDA DIŞARI ÇIKMIŞTI

Olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan genç kız, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.