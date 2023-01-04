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    • Yaşam
    • 04.01.2023 17:20
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    • 04.01.2023 17:20
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    Patlamada hayatını kaybeden Cennet duvağı ile son yolculuğuna uğurlandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Cennet Yeldi, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız, hayatının baharında son yolculuğuna duvağı ile uğurlandı.

    AJANSLAR
    Patlamanın son kurbanı: Duvağı ile uğurlandı

    Nazilli'nin Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 7 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bir restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ederken, olayda ağır yaralanarak İzmir'e sevk edilen Cennet Yeldi (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    SON ANDA DIŞARI ÇIKMIŞTI
    Olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan genç kız, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

    7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında ölü sayısı 8'e yükselirken, Cennet Yeldi aynı olayda hayatını kaybeden akrabaları ile aynı mezarlıkta toprağa verildi.

    DUVAĞIYLA UĞURLANDI
    Cennet Yeldi için memleketi Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Garnizon Komutanı, Kaymakam ve köylüler katıldı.
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        Haberler Yaşam Patlamada hayatını kaybeden Cennet duvağı ile son yolculuğuna uğurlandı
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