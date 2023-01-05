Özüparlak! 54 yıl sonra bir paşa torunu daha oldu

Edirne Müdafii olarak da bilinen Erzurumlu Mehmed Şükrü Paşa'nın torunu işadamı Yalçın Özyapar'a, Mehmet Özüparlak tarafından açılan babalık davası 3 yıl sonunda bitti. Özüparlak'ın, Özyapar'ın oğlu olduğu tespit edildi. Filmlere konu olacak olay, şöyle gelişti. İstanbul'da ünlülerin terzisi olan Münire Şile, oğlu Mehmet Özüparlak'a (54) tam 50 yıl sonra babasının Erzumun'un en zenginlerinden olan İşadamı Yalçın Özyapar olduğunu söyledi. Paşa torunu olan Özyapar ile ona takım elbise dikerken birlikte olduğunu bildirdi. Bu itiraf sonucu Özüparlak, Erzurum'a gitti. Biyolojik babası ile yüzleşti. Ancak işadamı, onu oğlu olarak kabul etmedi. Hatta "Beni rahatsız ediyor" diyerek mahkemeye verdi. Bu arada İstanbul Aile Mahkemesi'nde babalık davası açan Özüparlak kararı bekledi. Yaklaşık 3 yıl sonra DNA incelemesi ile yüzde 99.9 oranında babasının Özyapar olduğu kesinleşti.
Geçtiğimiz yıl "Babalık" davasının görülmesinden bir gün sonra, 87 yaşındaki işadamı Yalçın Özyapar, 2 Kasım'da hayatını kaybetti.
MEHMED Şükrü Paşa, 1912'de Bulgarlar tarafından kuşatılan Edirne'yi zor koşullar altında tam 155 gün boyunca savunduğu için "Edirne Müdafii" olarak anılıyor.
Geçtiğimiz yıl "Babalık" davasının görülmesinden bir gün sonra, 87 yaşındaki işadamı Yalçın Özyapar, 2 Kasım'da hayatını kaybetti.
MEHMED Şükrü Paşa, 1912'de Bulgarlar tarafından kuşatılan Edirne'yi zor koşullar altında tam 155 gün boyunca savunduğu için "Edirne Müdafii" olarak anılıyor.