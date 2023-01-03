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    • Yaşam
    • 03.01.2023 14:23
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    • 03.01.2023 14:23
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    Mehmet Kalyone'ye anlamlı ödül

    International Survey Society yarışmasın, Dünya’nın en etkileyici insanı 2022 yılında Mehmet Kalyone seçildi. Kalyone, "Sakal ve kaş genetiğim, gamzelerim ve çenemle alakalı yüzlerce yorum vardı. Tabii fit olmamda bu konu da inanılmaz öne çıktığını düşünüyorum. " dedi.

    Kalyone’ye anlamlı ödül

    Sosyal medya platformlarında küresel çapta düzenlenen ankette, yılın en çekici insanı için 12 ay boyunca açık kalan ankette, 189 farklı ülkeden 11 milyonu aşkın kişi katılım gösterdi. Kazanan isim ise toplamda 2.2 milyon oy ile Mehmet Kalyone ilan edildi.

    Ünlü spor modeli Mehmet Kalyone aldığı ödülle ilgili şu açıklamaları yaptı;

    "Oylamada hakkımda yapılan yorumlar arasında belki favori olmamı sağlayan yorumlar arasında saç yapımın dalgalı, düz ve kıvırcık olarak her üç modelide genetik olarak taşıması inanılmaz beğenildi. Sakal ve kaş genetiğim, gamzelerim ve çenemle alakalı yüzlerce yorum vardı. Tabii fit olmamda bu konu da inanılmaz öne çıktığını düşünüyorum. Gençlere güzel görünmeleri için şu sırları verebilirim; Kendinizi olduğunuz gibi sevin, kilonuz, boyunuz ve ya yaşınız gibi durumlar özgün olmak için bir engel değil. Güzel bir ışık istiyorsak önce zihinlerimizde ki karanlıkları kaldırmalıyız. O zaman içimizde ki yıldızı bulabiliriz."

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    Haberler Yaşam Mehmet Kalyone'ye anlamlı ödül
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