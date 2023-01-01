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    • Yaşam
    • 01.01.2023 08:52
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    • 01.01.2023 09:28
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    Son dakika: Boğaz trafiğine sis engeli! Gemi geçişlerine kapatıldı

    Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı. Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. Trafikte seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

    AJANSLAR
    İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

    Son dakika haberi.... İstanbul güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

    GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
    Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu görsel şölen oluşturdu.

    İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

    Güne sisle uyanan İstanbullular o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kartpostallık anlar havadan görüntülendi.

    BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI
    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

        İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.

        VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
        Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

        TRAFİKTE YAVAŞLAMA
        Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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