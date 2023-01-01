Son dakika: Boğaz trafiğine sis engeli! Gemi geçişlerine kapatıldı

Son dakika haberi.... İstanbul güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu görsel şölen oluşturdu.
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Güne sisle uyanan İstanbullular o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kartpostallık anlar havadan görüntülendi.
BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.