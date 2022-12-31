Yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2023 yılının ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesinde; S.Ö. (21) yönetimindeki 45 AJZ 722 plakalı otomobil, Baklacı Mahallesi girişinde karşı yönden gelen M.G. yönetimindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Furkan Öztürk'ün hayatını kaybettiği, otomobilin sürücüsü S.Ö ve yine yolcu konumunda bulunan M.Ç. (20), M.A. (21)., S.M. (20) ile kamyonetin sürücüsü G.Ö. ve araçtaki B.U.'nun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.