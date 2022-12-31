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    • Yaşam
    • 01.01.2023 06:14
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    • 01.01.2023 06:14
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    Yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

    Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, yılın ilk dakikalarından otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Meydana geleden feci kazada 20 yaşındaki Furkan Öztürk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    Yeni yılın ilk saatlerinde acı kaza: 1 ölü, 6 yaralı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2023 yılının ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
    Yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesinde; S.Ö. (21) yönetimindeki 45 AJZ 722 plakalı otomobil, Baklacı Mahallesi girişinde karşı yönden gelen M.G. yönetimindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Furkan Öztürk'ün hayatını kaybettiği, otomobilin sürücüsü S.Ö ve yine yolcu konumunda bulunan M.Ç. (20), M.A. (21)., S.M. (20) ile kamyonetin sürücüsü G.Ö. ve araçtaki B.U.'nun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
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