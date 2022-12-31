Yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Furkan Öztürk'ün hayatını kaybettiği, otomobilin sürücüsü S.Ö ve yine yolcu konumunda bulunan M.Ç. (20), M.A. (21)., S.M. (20) ile kamyonetin sürücüsü G.Ö. ve araçtaki B.U.'nun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.