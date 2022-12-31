Adana bildiğiniz gibi! 2023 yılı yerine 2024'ü kutladılar: Yurttan 'yılbaşı' manzaraları





PALANDÖKEN

Erzurum Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.



Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamalarında doyasıya eğlenen yerli ve yabancı turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde çılgınca dans ederek anın tadını çıkardılar. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerini izleyen turistler doyasıya yılbaşı coşkusunu yaşadılar. Gecede özellikle Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler, 2023 yılına mutluluk içerisinde girdiler.



Otel Müdürü Ömer Akça, bu sene diğer kayak merkezlerinde kar olmamasına rağmen Palandöken Kayak Merkezinde 1 metreye yakın karla kayakseverlere hizmet ettiklerini ve yılbaşı coşkusunu Palandöken'de yaşayan yerli ve yabancı turistlerin çok eğlendiğini söyledi.



