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    • Yaşam
    • 01.01.2023 02:08
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    • 01.01.2023 02:43
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    Adana bildiğiniz gibi! 2023 yılı yerine 2024'ü kutladılar: Yurttan 'yılbaşı' manzaraları

    Adana’nın Kozan ilçesinde 2023 yılı yerine 2024 yılının kutlanması dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşı coşkusunu yaşayan vatandaşlar Adana’nın farklı bir kent belirterek herkese güzel bir sene diledi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve yurttaki 2023 kutlamalarına dair kareler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı

    Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen bazı yılbaşı eğlencelerinde esnafın 2023 yılı değil de 2024 yılı süslemeleri ile eğlence düzenlemesi dikkat çekti.

    Vatandaşlardan Ali Tutar, "Adana'nın farklılıklar kent olduğunu ifade ederek tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken biz 2024 yılını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.



    Esnaflardan Veysel Şakir günler öncesinde 2024 yılının heyecanın ilçede yaşandığını kaydederek "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum" dedi.



    Yeni yılda eğlencenin tadını çıkaran vatandaşlar 2024 yılı için geri sayım yaparak renkli görüntüler oluşturdu.


    İSTANBUL'DA YENİ YIL KUTLAMALARI
    Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ıslıklar ve alkışlar eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi.

    Taksim'de yeni yıla böyle girdiler

    Beşiktaş'ta yeni yılı sevinç çığlıkları atarak karşılayan vatandaşlar, gökyüzüne dilek balonları bıraktı. Nişantaşı'nda yeni yılı dans ederek karşılayan vatandaşlar, Kadıköy'de de davul-zurna eşliğinde halay çekerek yeni yılın gelişini kutladı.



        KAPADOKYA'DA YENİ YIL
        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıla coşkuyla girdi.

        Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2023 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Turistler, havai fişek gösterileriyle eğlendi.

        AFYONKARAHİSAR
        Zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yıl etkinlikleri yapıldı.

        Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki tüm 5 yıldızlı otellerin dolu olduğunu söyledi.

        Sanatçılı programların olduğunu belirten Gümüşhan, "2023 yılının tüm dünyaya, ülkemize, vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2023 yılında da herkesi Afyonkarahisar'a bekliyoruz." dedi.

        Bir termal otelde de ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.

        Göçer'in şarkılarına hayranları da eşlik etti.



        PALANDÖKEN
        Erzurum Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamalarında doyasıya eğlenen yerli ve yabancı turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde çılgınca dans ederek anın tadını çıkardılar. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerini izleyen turistler doyasıya yılbaşı coşkusunu yaşadılar. Gecede özellikle Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler, 2023 yılına mutluluk içerisinde girdiler.

        Otel Müdürü Ömer Akça, bu sene diğer kayak merkezlerinde kar olmamasına rağmen Palandöken Kayak Merkezinde 1 metreye yakın karla kayakseverlere hizmet ettiklerini ve yılbaşı coşkusunu Palandöken'de yaşayan yerli ve yabancı turistlerin çok eğlendiğini söyledi.
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        Haberler Yaşam Adana bildiğiniz gibi! 2023 yılı yerine 2024'ü kutladılar: Yurttan 'yılbaşı' manzaraları
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