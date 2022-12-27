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    • Yaşam
    • 27.12.2022 16:21
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    • 27.12.2022 16:21
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    Bir sahte diploma skandalı daha! 11 yıl üniversite hastanesinde çalışmış

    Tekirdağ'daki sahte doktor skandalının ardından bu kez de sahte sağlık teknisyeni ortaya çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. A.İ.'nin işine son verilirken, savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

    Bir sahte diploma skandalı daha! 11 yıl çalışmış

    Türkiye günlerce sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşmuştu. Bir sağlık skandalı da Van'dan geldi.

    Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. SAĞLIK TEKNİSYENİ OLARAK BAŞLADI

    A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaata bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.

    Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.

    Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.

    VAN'DA İKİNCİ SAHTE KİMLİK VAKASI

    Geçtiğimi günlerde ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a götürülmek istendi. İstanbul'da hizmet veren özel bir firmaya ait ambulansla hasta Van'dan yola çıkarıldı.

    Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda ambulansı durduran polis, beyaz önlüklü olduğu görülen ve kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan görevliden 'doktor' kimliğini göstermesini istedi. İsmi Osman Ç. olan ve Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen kişinin doktor kimliği olmadığını ancak kaşesi bulunduğunu söylediği öğrenildi. Polis, Osman Ç.'yi şüpheli hareketleri üzerine ambulanstan indirerek Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yapılan soruşturmada tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç.'nin ambulans şoförlerine kendini doktor olarak tanıttığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Ç., polis tarafından adliyeye çıkarıldı. Osman Ç.'nin dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz üstlenmek suçlarından kaydı olduğu olduğu öğrenilirken, üzerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Osman Ç. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Diploma Tescil No:153912 ibareli kaşe bulunduğu belirtildi.

        Ambulanstaki hasta ise Erzincan'da yapılan muayenenin ardından İstanbul'a gönderildi.

        SERBEST BIRAKILDI

        Sahte doktor olduğu anlaşılınca gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, "Ben bir hata yaptım, cahillik ettim, pişmanım" diyen Osman Ç., serbest bırakıldı.
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