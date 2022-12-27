28 Aralık Bayburt, Kilis, Muş, Hakkari, Kars'ta kar tatili olacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik-MEB son dakika kar tatili açıklamaları!

Kar tatili son dakika haberleri öğrenciler ve velileri tarafından yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verilecek mi merak ediliyor. Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, 28 Aralık Bayburt, Kilis, Muş, Hakkari, Kars'ta kar tatili olacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İşte merak edilenler!
28 ARALIK OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?
28 Aralık Çarşamba günü için henüz kar tatili açıklaması yapılmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınlandı. Rapora göre Ankara ve çevresinde bugün aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarıldı, yağışlar kuzey kıyılarımızda da kendini gösterecek.