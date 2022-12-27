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    • Yaşam
    • 27.12.2022 20:00
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    • 27.12.2022 20:00
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    28 Aralık Bayburt, Kilis, Muş, Hakkari, Kars'ta kar tatili olacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik-MEB son dakika kar tatili açıklamaları!

    Kar yağışı için Meteoroloji'den son dakika alarmı geldi. 2023 yılına az bir zaman kala yurdun büyük bir bölümü soğuk hava etkisine girmiş bulunuyor. Bu anlamda Meteoroloji'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 28 Aralık Bayburt, Kilis, Muş, Hakkari, Kars'ta kar tatili olacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    28 Aralık Bayburt, Kilis, Muş, Hakkari, Kars’ta kar tatili olacak mı?

    Kar tatili son dakika haberleri öğrenciler ve velileri tarafından yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verilecek mi merak ediliyor. Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, 28 Aralık Bayburt, Kilis, Muş, Hakkari, Kars'ta kar tatili olacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? İşte merak edilenler!

    28 ARALIK OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

    28 Aralık Çarşamba günü için henüz kar tatili açıklaması yapılmadı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınlandı. Rapora göre Ankara ve çevresinde bugün aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarıldı, yağışlar kuzey kıyılarımızda da kendini gösterecek.

        BİRÇOK ŞEHİR ETKİLENECEK

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Kıyı kesimler, Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
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        Haberler Yaşam 28 Aralık Bayburt, Kilis, Muş, Hakkari, Kars'ta kar tatili olacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik-MEB son dakika kar tatili açıklamaları!
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