Sağlık Bakanlığından MHRS'de randevu sorununa karşı 2 yeni uygulama! Bakan Koca açıkladı: Hayal edilemeyen noktalara götürebilir

"BİZİ ŞU AN HAYAL EDİLEMEYEN NOKTALARA GÖTÜREBİLİR"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir." ifadesini kullandı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında da iki yeni uygulama hakkında bilgi verildi.

Buna göre, MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.