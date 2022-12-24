Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi! 7 gün 24 saat kesintisiz yayın

Turkuvazradyolar.com ve www.724dinle.com/radyo portalı üzerinden günün 24 saati, haftanın 7 günü yayın yapan Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi.
HABERLER PODCASTLER ÖZEL LİSTELER
Turkuvaz Radyolar uygulamasında, haberler, podcastler ve özel olarak hazırlanmış listeler bulunuyor.
ANDROİD UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İOS UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
www.turkuvazradyolar.com veya www.724dinle.com/radyo adresinden, App Store ya da Google Play'den cep telefonu ve tabletinize Turkuvaz Radyolar uygulamasını indirerek dinleyebileceğiniz radyo kanalları şöyle: