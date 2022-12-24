Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Yaşam
    • 24.12.2022 16:49
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    • 24.12.2022 16:49
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    Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi! 7 gün 24 saat kesintisiz yayın

    Turkuvazradyolar.com portalı üzerinden günün 24 saati, haftanın 7 günü yayın yapan Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi. Turkuvaz Radyolar uygulamasında, haberler, podcastler ve sizin için özel olarak hazırlanmış listeler bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Uygulamalar güncellendi! 7 gün 24 saat kesintisiz yayın

    Turkuvazradyolar.com ve www.724dinle.com/radyo portalı üzerinden günün 24 saati, haftanın 7 günü yayın yapan Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi.


    HABERLER PODCASTLER ÖZEL LİSTELER
    Turkuvaz Radyolar uygulamasında, haberler, podcastler ve özel olarak hazırlanmış listeler bulunuyor.

    ANDROİD UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    İOS UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    www.turkuvazradyolar.com veya www.724dinle.com/radyo adresinden, App Store ya da Google Play'den cep telefonu ve tabletinize Turkuvaz Radyolar uygulamasını indirerek dinleyebileceğiniz radyo kanalları şöyle:


            Her dilde kalbin sesi, geçmişten günümüze en güzel yabancı slow şarkılar Radyo Soft


            Güne hareket katan en hit yabancı şarkılar Radyo Energy


            Geçmişten günümüze en sevilen Türkçe slow şarkılar Turkuvaz Romantik


                Manevi duyguların, güzel ahlakın, birlik ve beraberliğin radyosu VAV Radyo


                Sporun keyif ve heyecanı A Spor Radyo


                Haberin radyosu A Haber Radyo
                    Bahçeli’den Türkiye düşmanlarına sert tepki
                    Haberler Yaşam Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi! 7 gün 24 saat kesintisiz yayın
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