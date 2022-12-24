Sultangazi'de şok olay: At keserken yakalandılar

İstanbul Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ve polis ekipleri bir atın kesildiğini tespit etti.
Olay, 23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
ATI KESİP ÇUVALLA KOYDULAR
Ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü.
2 GÖZALTI
Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü.
ETLER İMHA EDİLDİ
Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.