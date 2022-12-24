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    • Yaşam
    • 24.12.2022 10:42
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    • 24.12.2022 10:43
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    Sultangazi'de şok olay: At keserken yakalandılar

    İstanbul Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, polis ile birlikte ihbarın yapıldığı adrese baskın yaptı. Ekipler 2 kişi tarafından bir atın kesildiği ve çuvallara konulduğunu tespit etti. Şahıslar gözaltına alınırken at etleri ise, imha edildi.

    At keserken polis bastı!

    İstanbul Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ve polis ekipleri bir atın kesildiğini tespit etti.

    Olay, 23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

    ATI KESİP ÇUVALLA KOYDULAR
    Ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü.

    2 GÖZALTI
    Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü.

    ETLER İMHA EDİLDİ
    Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.

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    Haberler Yaşam Sultangazi'de şok olay: At keserken yakalandılar
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