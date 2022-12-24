Sultangazi'de şok olay: At keserken yakalandılar

İstanbul Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ve polis ekipleri bir atın kesildiğini tespit etti.

Olay, 23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.